23. Berufsmesse in Diepholz: „Win-win-Situation für alle Beteiligten“

Von: Jan Könemann

Teilen

Zum ersten Mal als Hybrid-Veranstaltung: Messeveranstalter Maik Schwenker lädt zur 23. Berufsmesse ein. © Könemann

Am 2. und 3. Juni findet die 23. Berufsmesse in Diepholz statt. Sie wird zum ersten Mal als Hybrid-Veranstaltung, einer Kombination aus Präsenz- und Online-Angebot, durchgeführt. Außerdem hat sich das Team um Messeveranstalter Maik Schwenker ein attraktives Rahmenprogramm überlegt.

Diepholz – Die Vorbereitungen für die 23. Berufsmesse in Diepholz sind nun fast abgeschlossen. Insgesamt 86 Unternehmen aus der Region stellen sich am Freitag, 2. Juni, und Samstag, 3. Juni, den Arbeitskräften von morgen vor. Zum ersten Mal wird die Messe als hybride Veranstaltung durchgeführt. Das heißt: Parallel zum typischen Umfeld in den Zelten auf dem Großmarktgelände läuft sie auch im virtuellen Raum. Was sich Messeveranstalter Maik Schwenker von diesem neuen Konzept verspricht, wie sich der Fachkräftemangel auf die Berufsmesse auswirkt und ob eine solche Veranstaltung noch zukunftsfähig ist, verrät er im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Die Fragen stellte Jan Könemann.

Herr Schwenker, mit welchen Erwartungen blicken Sie auf die anstehende Berufsmesse?

Maik Schwenker: Die Haupterwartungen sind schon im Vorfeld erfüllt worden. Es sind 86 Unternehmen auf der Messe. Das ist eine tolle Resonanz und ein Zeichen dafür, dass sich das Konzept hier auf dem Großmarkt-Gelände durchsetzt. Die Stadt Diepholz unterstützt dieses Konzept zu 100 Prozent.

Welchen Stellenwert hat die Diepholzer Berufsmesse und für welche Gruppe ist sie am wichtigsten?

Einen sehr hohen. Das wird allein an der Resonanz und der Unterstützung deutlich. Ich würde von einer Win-win-Situation für alle Beteiligten sprechen. Dieses Angebot hat einen Mehrwert, sowohl für die Unternehmen, die sich hier präsentieren können, als auch für die Schüler. Aber auch für Arbeitnehmer, die sich nach einer neuen Beschäftigung umschauen. Die Berufsmesse bietet hier eine Austauschmöglichkeit zwischen zukünftigen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus der Region. Es ist wichtig, dass hier eine Plattform gegeben ist, auf der man sich informieren und ohne große Hürden oder Barrieren ins Gespräch kommen kann. Für die Schülerinnen und Schüler bietet diese Messe den ersten Kontakt zu den Unternehmen aus der Region – und alle möglichen Hemmschwellen sind hier bereits durchbrochen. Das Tolle ist ja auch, dass wir das ganze Angebot in diesem Jahr zum ersten Mal auch online mit abdecken. Das erhöht die Daseinsberechtigung natürlich noch.

Wie kam diese neue Idee zustande und was erhoffen Sie sich davon?

Wir haben in den Corona-Jahren eine Menge gelernt, was das virtuelle Konzept bedeutet. Wenn wir die Jugendlichen erreichen wollen, dann müssen wir sie da abholen, wo sie tagtäglich ihr Leben verbringen, nämlich im Internet. Und dann reichen eben zwei Messetage in Präsenz alleine nicht mehr aus. Deswegen haben wir die virtuelle Plattform jetzt zum ersten Mal so mit dabei, dass die Schüler einen Monat vor bis einen Monat nach der Messe dort schauen können. Und diesen Auftritt wollen wir natürlich so spannend und interessant wie möglich gestalten. Die zwei Messetage sind ein Baustein von der Ausbildungsrekrutierung, aber es ist nicht mehr das alleinige A und O.

Welche Entwicklungen hat es in den letzten Jahren noch gegeben?

Eine Sache ist ganz klar zu erkennen. Früher haben sich die Unternehmen mit zwei Roll-ups hingestellt und auf Besucher gewartet. Heute präsentieren sich die Firmen deutlich besser. Die haben professionelle Messestände, Präsentationen, Gewinnspiele oder Mitmachaktionen. Jedes Unternehmen ist da mittlerweile soweit, dass es sich vernünftig repräsentieren will. Die haben verstanden: Wir müssen um unsere Nachwuchskräfte kämpfen.

Stichwort Fachkräftemangel: Ist dieses Thema auf der Berufsmesse auch spürbar?

Der Fachkräftemangel lässt eine Berufsmesse nur noch einmal wichtiger werden. Also ja, natürlich ist das auch ein Thema - auch bei unserem Bühnenprogramm, was wir zum ersten Mal so durchführen. Jedes Unternehmen, was sagt: Nein, wir haben da kein Problem. Da frage ich mich dann auch: Wie weit voraus schaut ihr denn eigentlich? Die Zahlen lügen ja nicht.

Würden Sie sagen, dass der Fachkräftemangel in Deutschland sogar eine Chance für Berufsmessen ist?

Natürlich hat der Fachkräftemangel zur Folge, dass auch die Berufsmessen immer weiter wachsen. Und ja, davon profitiere ich als Veranstalter natürlich auch. Aber das ist nicht meine persönliche Intention. Ich mache das nebenberuflich, quasi als Hobby oder Leidenschaft. Ich möchte, dass es hier eine Möglichkeit gibt, dass sich die Firmen der Region präsentieren können.

Zum Ende hin noch ein kleiner Ausblick. Ist das Konzept Berufsmesse noch zukunftsfähig?

Ganz klar: Ja. Eine Berufsmesse bietet den Unternehmen die beste Chance, direkt an die Jugendlichen heranzutreten und sich zu präsentieren. Dort haben sie die Möglichkeit, in Face-to-Face-Situationen auf sich aufmerksam zu machen. Und auch für die Jugendlichen ist das im Zuge der Berufsorientierung ein ganz wichtiger Baustein. Aber ich sage auch ganz klar: Eine Berufsmesse in Präsenz ist lediglich ein Baustein von mehreren. Es reicht für die Unternehmen nicht mehr aus, sich nur an diesen zwei Tagen zu präsentieren. Aber wenn es um den persönlichen Austausch geht, und der wird auch in Zukunft wichtig sein, dann hat so eine Berufsmesse definitiv seine Daseinsberechtigung. Je häufiger sich ein Unternehmen präsentiert, sei es in Präsenz oder eben auch online, desto größer wird auch der Erfolg sein.

Das Bühnenprogramm am Freitag, 2. Juni 9:00 Uhr Moderne Bewerbungsformen und -wege: Vom Anschreiben zum Reel? Speaker: Aussteller der Messe 10:00 Uhr Worauf achten Unternehmen bei BewerberInnen und Bewerbungsunterlagen? Speaker: Aussteller der Messe 11:00 Uhr Fachkräftemangel in der Region: Was können wir gemeinsam dagegen tun? Speaker : Herr Marré (Bürgermeister Stadt Diepholz), Herr Gießelmann (Wirtschaftsförderer Landkreis Diepholz) und Frau Weißhaupt (Agentur für Arbeit). 12:00 Uhr Ausbildung oder Studium – Wie man für sich den besten Weg in den Beruf findet Speaker :Herr Prof. Dr. De (Präsident Private Hochschule für Wirtschaft und Technik), Herr von Kuczkowski (Leiter der Geschäftssteller der IHK LK Diepholz), Herr Öhlmann (Geschäftsführer WiSta GmbH, Wirtschaftsförderer Stadt Diepholz) und Herr Schwenker (Veranstalter und Ausrichter der Diepholzer Berufsmesse).