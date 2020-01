Beraten, begleiten, bilden

Diepholz/Syke - Von Anke Seidel. Sie haben Träume und Ziele wie andere Jugendliche auch – doch genauso Handicaps, die sie allein nicht bewältigen können. Wenn Jugendliche mit fremden Wurzeln beim Start ins Berufsleben oder in der Schule Hürden überwinden müssen, können ihnen Sarah Frerking und Melanie Prieler helfen. Sie arbeiten im Diakonischen Werk Diepholz-Syke-Hoya im Jugendmigrationsdienst. Eine Einrichtung, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, wie Marlis Winkler als Geschäftsführerin des Diakonischen Werks erläutert.

Zu Sarah Frerking und Melanie Prieler kommen Klienten im Alter zwischen zwölf und 27 Jahren. „Egal aus welchem Land“, betonen die beiden Fachkräfte, die ein Studium der sozialen Arbeit absolviert haben. In Diepholz, Hauptsitz des Jugendmigrationsdienstes im Landkreis, arbeitet Sarah Frerking (27) mit einer Vollzeitstelle. Sie hat diese Aufgabe von Hans-Jürgen Waschke übernommen, nachdem er in den Ruhestand gegangen war. Ihre Kollegin Melanie Prieler (29) wirkt in Syke.

Aus 25 verschiedenen Ländern, so berichten die beiden Sozialarbeiterinnen, kamen ihre Klienten im vergangenen Jahr. Denn die Zahl der Flüchtlinge ist groß: Seit 2015 hat der Landkreis Diepholz rund 4 700 Menschen mit Fluchthintergrund aufgenommen, weiß Marlis Winkler als Geschäftsführerin des Diakonischen Werks in den Kirchenkreisen Grafschaft Diepholz und Syke-Hoya.

178 junge Ratsuchende kamen 2019 nach Diepholz, 78 nach Syke – überwiegend Jungen und junge Männer. „Manche begleitet man über ein Jahr, andere kommen zwei oder drei Mal – und dann nicht wieder“, so die Sozialarbeiterinnen.

Die Suche nach einer Wohnung oder einem Arbeitsplatz, Schulden, Jobcenter-Angelegenheiten oder Schwierigkeiten in der Schule: Die Hürden, die Klienten im Jugendmigrationsdienst zu überwinden haben, sind unterschiedlich. Aber in allen Fällen haben Frerking und Prieler ein Ziel: Durch Unterstützung und Begleitung den jungen Menschen helfen, ihre Stärken zu entdecken und ihr Leben aus eigener Kraft gestalten zu können.

„Integration braucht Zeit“, wissen die Sozialarbeiterinnen aus Erfahrung. Und genauso, wie wichtig ein Netzwerk für diese Arbeit ist: Zu Schulen, Jugendbildungsträgern, Ausbildungseinrichtungen sowie Schuldner-, Sucht- und Schwangerenberatungsstellen pflegen sie Kontakt.

Damit sich ihre Klienten für die Begleitung vertrauensvoll öffnen können, bieten die Fachkräfte auch Freizeitangebote und Fahrten an. „Wir haben zum Beispiel ein Bundesliga-Handballspiel in Hannover besucht“, berichtet Prieler. Mit ihrer Kollegin Frerking ist sie sich einig: „Am besten lernen wir die jungen Menschen bei Freizeiten kennen.“

Weil die deutsche Sprache ein elementarer Schlüssel für die Integration ist, bietet Frerking in Diepholz nach dem regulären Schulunterricht gezielte Sprachförderung in der Gruppe. Etwa zehn Jungen und Mädchen profitieren an der Mühlenkampschule sowie an der Jahnschule davon. „Die Jugendlichen werden abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht“, berichtet sie, damit die Chancengleichheit in dem ländlich geprägten Bereich um Diepholz gewahrt bleibt.

Für Melanie Prieler hat die BBS Europaschule eine ganz besondere Bedeutung. Denn über deren Sprachförderklassen bekommt sie Kontakt zu Jugendlichen mit ausländischen Wurzeln. Das Projekt Sprint Dual hatte Jungen und Mädchen große Erfolge beschert, weil sie einen Ausbildungsplatz gefunden hatten (wir berichteten). Mittlerweile ist es modifiziert, kann in der bewährten Form nicht weiter geführt werden. Das bedauern Frerking und ihre Kollegin.

Die Menschen, mit denen sie im Jugendmigrationsdienst arbeiten, haben unterschiedliche Schicksale – und unterschiedliche Ziele. So erinnert sich Frerking an einen jungen Mann, der voller Motivation eine Ausbildung begonnen hatte. Aber er schaffte die Schule nicht: „Deshalb musste er die Ausbildung abbrechen.“ Die Sozialarbeiterin erinnert sich aber genauso an eine junge Frau, die in außergewöhnlich kurzer Zeit die deutsche Sprache auf dem Spitzen-Niveau C 1 beherrschte: „Sie hat ein Studium begonnen.“

Kontakt

Termine bieten Sarah Frerking unter den Telefonnummern 05441/987940 und 0173/3861021 und Melanie Prieler unter den Nummern 04242/168731 oder 0176/47371492 nach Vereinbarung; außerdem Sprechzeiten: in Syke, Herrlichkeit 24, dienstags von 10 bis 12 Uhr (ab sofort) und in Diepholz, Postdamm 4, donnerstags von 14.30 bis 16 Uhr (ab 20. Februar).