Eva Goninski ist älteste Besucherin des Diepholzer Stadtteilladens

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Eva Goninski stößt auf Unverständnis. „Was willst Du denn da?“, fragen Bekannte die Seniorin, wenn sie vom Diepholzer Stadtteilladen im Stadtteilhaus an der Moorstraße erzählt. Der Ruf eines Problemviertels wirkt offenbar noch nach.

Doch Eva Goninski hat gute Erfahrungen in der für alle offenen Einrichtung gemacht. Mit 90 Jahren ist die Diepholzerin die älteste Besucherin. Die ehemalige Lehrerin hat im Stadtteilladen noch etwas gelernt, was sie bislang noch nicht konnte: Stricken und Häkeln.

Sie besucht gern das „Woll-Café“, das der Stadtteilladen alle 14 Tage anbietet. Die 90-Jährige freut sich nicht nur auf lockere Gespräche mit Gleichgesinnten, sondern auch auf Kuchen und Kaffee. Sie findet es zudem gut, in der achtköpfigen Runde auch Frauen mit Migrationshintergrund zu treffen.

In unserer Zeitung hatte Eva Goninski von dem Angebot gelesen und sich auf den Weg gemacht. Die 90-Jährige, die sich noch bester Gesundheit erfreuen kann, nahm ihre positiven Erfahrungen zum Anlass für einen Brief an unsere Zeitung. Sie schrieb unter anderem über das Stadtteilhaus:

„Das kleine Haus ist es wert, einmal näher betrachtet zu werden. Es wurde von dem 1996 gegründeten ,Verein Stadteilladen’ als Prävention gegen Gewalt genutzt. Schon drei Jahre vorher hatte sich ein privater Arbeitskreis gebildet, der sich den schwierigen Konflikten im Wohnviertel Moorstraße widmete“, blickt die Diepholzerin in die Geschichte: „Diese kleine Gruppe bekam nun durch den Verein Stadtteilladen ihren Dachverband.

Manchen Bürgerkonflikt überlebt

Manchen Bürgerkonflikt, wie sie in Problemzonen einer Stadt gang und gäbe sind, hat das Haus erlebt und überlebt. Die Mitarbeiter taten ihre Arbeit ehrenamtlich, und trotz Vernetzungen mit anderen Sozialeinrichtungen, sind sie nach wie vor die Arbeiter im Hause. Der Schwerpunkt der Arbeit hat sich geändert. Aus dem Thema ,Gewalt vermeiden’ wurde die Aufgabe ,Fremdheit überwinden’“, schreibt Eva Goninski über die Einrichtung, die seit zwei Jahren in einem Neubau an gleicher Stelle ist: „Das Haus hat den schlechten Ruf der Anfangsjahre verloren. Es ist eine feine Adresse geworden.“

Etwas verwirrend findet sie den Vereinsnamen „Stadtteilladen“, der seine Angebote im „Stadtteilhaus“ an der Moorstraße 6 hat, wo auch das Jugendbüro der Stadt Diepholz ist.

Vor zwei Jahren eröffnet

Vor zwei Jahren wurde das jetzige Stadtteilhaus eröffnet. Im Bereich des Stadtteilladens ist Carsten Tellbach als Quartiersmanager federführend – verstärkt durch Jessica Braunagel und ehrenamtlich tätige Mitglieder des Vereins Stadtteilladen. Sie bieten eine Anlauf- und Beratungsstelle für alle Bürger. „Es soll ein offenes Haus für alle Generationen sein“, erklärt Tellbach. Alle sollen von den anderen etwas lernen können. So ist bei Senioren nicht nur das „Woll-Café“ beliebt, sondern auch die „Handy-Sprechstunde“, in der locker Informationen über den Umgang mit dem Smartphone vermittelt werden.

Locker geht es allgemein im Stadtteilhaus zu. Dort gibt es auch einen Deutsch-Sprachkursus für Mütter mit Migrationshintergrund und Aktionen für Kinder. Etwa 300 Besucher unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen Kulturen zählt Carsten Tellbach jeden Monat. Eva Goninski ist immer dabei und will es auch bleiben.

Der Stadtteilladen an der Moorstraße 6 in Diepholz ist unter Tel. 05441/909240 erreichbar. E-Mail: post@stadtteilladen-diepholz.de