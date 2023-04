Bekämpfung von Maulwürfen: Ausnahme für Sportplätze

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Nicht nur Im Diepholzer Müntepark hinterlassen Maulwürfe ihre Hügel. © Hartmut Spille

Die putzigen Tiere sind nur selten zu sehen. Die weitaus meiste Zeit ihres Lebens verbringen Maulwürfe unter der Erde. Beim Anlegen von Gängen, Schlaf-, Nest- und Vorratskammern schieben sie überschüssige Erde an die Oberfläche. Diese Maulwurfhügel sind ein Ärgernis für manchen Gartenbesitzer, der sich in diesen Frühjahrstagen wieder um seine Rasenflächen und Beete kümmert. Auch die Stadt Diepholz hat Arbeit mit Maulwurfhügeln. Auf eine Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung gab die Stadtverwaltung Hinweise, was für sie und für Privatleute zur Bekämpfung von Maulwürfen erlaubt ist – und was streng verboten.

Diepholz – Es kommt immer wieder vor, dass Maulwürfe auf städtischen Grünflächen ihre Gänge graben und Hügel hinterlassen. Die Tiere sind in den Grünanlagen zwar lästig, dürfen aber nicht einfach bekämpft werden, da sie unter Naturschutz stehen. Lediglich in einigen Ausnahmen darf die Stadt Diepholz tätig werden. „Dies betrifft die städtischen Sportanlagen, da dort eine erhebliche Verletzungsgefahr bei der Sportausübung besteht. Für diese Flächen hat der Landkreis daher eine Ausnahmegenehmigung für die Bekämpfung von Maulwürfen erteilt“, so Alissa Horstmann, Sprecherin der Stadt Diepholz. Auf den Sportplätzen gehe die Stadt gegen die Maulwürfe mit Mitteln vor, die von der biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft zugelassen sind. Auf allen anderen städtischen Grünflächen erfolge keine Bekämpfung der Maulwürfe. „Die Hügel werden jedoch im Zuge der Pflege- und Mäharbeiten regelmäßig eingeebnet“, so Alissa Horstmann.

Fangen, Verletzen oder Töten verboten

Für Privatgärten kommen laut Stadtverwaltung zum Schutz vor Maulwürfen nur Mittel in Frage, die den Tieren keinen Schaden zufügen. Das Fangen, Verletzen oder Töten von Maulwürfen sowie für die Beschädigung oder Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann empfindliche Geldbußen nach sich ziehen.

Sperren als zulässiges Mittel

„Als zulässiges Mittel hilft im Privatgarten möglicherweise eine sogenannte Maulwurfsperre“, schlägt die Stadt vor. Maulwurfsperren können aus verzinktem Draht oder auch Kunststoffnetzen bestehen, die senkrecht in der Erde verbaut werden und den gesamten betroffenen Bereich abgrenzen. Dadurch wird das seitliche Eindringen in die Fläche verhindert. Die Einbautiefe sollte mindestens 50 Zentimeter betragen. Zudem gibt es Netze, die horizontal etwa zehn Zentimeter unter der Rasenfläche verlegt werden und das Aufschütten von Hügeln verhindert.