Kandidaten für das Amt des Superintendenten stellen vor

Diepholz - „Wie gut, dass ich nicht wählen muss“, sagten Kirchenbesucher nach der zweiten Vorstellung der beiden Kandidaten für das Amt des neuen Superintendenten im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz. Die Wahl fällt also offenbar schwer.

An zwei Sonntagen stellten sich Marten Lensch und Wolfgang Tohn-Breuker öffentlich im Rahmen von zwei Gottesdiensten in der Diepholzer St.-Nicolai-Kirche vor. Als erster trat Marten Lensch aus Norddeich an, am zweiten Sonntag Wolfgang Thon-Breuker aus Quakenbrück.

Gewählt wird der neuen Superintendent von den Mitgliedern des Kirchenkreistages. Der ehemalige Superintendent Klaus Priesmeier war in den Ruhestand gegangen und hatte sich am 8. April von allen Gemeinden des Kirchenkreises in der St.-Nicolai-Kirche verabschiedet.

Erst waren es drei, vier Männer, die das Amt übernehmen wollten, dann stellten sich doch nur zwei heraus, die vom Sprengel Osnabrück vorgeschlagen wurden.

Marten Lensch aus Norddeich, Jahrgang 1971, stimmte den Gottesdienst in Diepholz mit „Die güldne Sonne voll Freud und Wonne“ an, ebenso Wolfgang Thon-Breuker aus Quakenbrück, Jahrgang 1959 – ohne, dass das besprochen war. Dann änderte sich der Inhalt der Aufstellungspredigten.

Fotos: Bredemeyer.

Marten Lensch ging mit dem Liedgut auf den Predigttext ein: „Tut mir auf die schöne Pforte“. Er sprach über die offenen Türen der Kirche und die offenen Türen der Gesellschaft. Wie schwer die Türen offen zu halten sind, wurde allen klar.

Wolfgang Thon-Breuker predigte über den Predigttext aus 1. Buch Mose, in dem Gott sich mit Kain, der Abel erschlug, abgab und nachdrücklich fragte, wo denn sein Bruder Abel wäre. Ihm erwiderte Kain: „Soll ich meines Bruders Hüter sein?“

Beide brachten ihre Texte mit Dingen aus Diepholz und der Diakonie zusammen. Das kam gut an.

Die vielen Kirchenbesucher blieben nach Aufforderung von Pastor Lutz Korn nach dem Gottesdienst noch da. Thon-Breuker verteilte sein Gemeindemagazin, Lensch konnte gleich seine Frau und einen Sohn von vier Kindern vorstellen. Seine Frau ist auch Pastorin.

Die Ehefrau von Wolfgang Thon-Breuker ist Ärztin und Biologin. Das Ehepaar hat drei erwachsene Kinder.

Jetzt müssen sich die beiden Kandidaten gedulden, bis sie sich am 19. September persönlich auf dem Kirchenkreistag in Sulingen vorstellen und einer gewählt wird.

Zum Kirchenkreis Grafschaft Diepholz gehören 23 Kirchengemeinden und etwa 55 400 Gemeindeglieder.

