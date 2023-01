Urteil gegen Schottergärten: Gericht stärkt Stadt Diepholz und andere Behörden

Von: Fabian Pieper, Eberhard Jansen

Um solche Schottergärten geht es bei dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg. Diepholzer Grundstücksbesitzer hatten gegen bauaufsichtliche Verfügung der Stadt, den Kies zu beseitigen, geklagt. (Symbolfoto) © Angelika Schröder

Die Stadt Diepholz hat Schottergärten, die ökologisch wertlos sind, schon seit 2020 den Kampf angesagt – und jetzt einen Rechtsstreit gewonnen, der Auswirkungen auf das ganze Land Niedersachsen hat.

Update von Freitag, 20. Januar 2023, 12:00 Uhr: Diepholz – Im Streit um die Rechtmäßigkeit von Schottergärten hat sich der Hauseigentümer-Verband Haus und Grund Niedersachsen zu Wort gemeldet. Dessen Vorsitzender Hans Reinold Horst kritisiert das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg, nach dem Baugenehmigungsbehörden gegen Schottergärten vorgehen und eine Umgestaltung vorschreiben können, als unverhältnismäßig und einen starken Eingriff in die Eigentumsrechte.

Urteil gegen Schottergärten: „Grundstückseigentümer werden sich vermehrt streitigen Auseinandersetzungen stellen müssen“

Gegenüber dem NDR sagte er, es handele sich zwar um einen Einzelfall und damit um kein allgemeingültiges Verbot für Schottergärten, doch „Grundstückseigentümer werden sich zukünftig dennoch vermehrt streitigen Auseinandersetzungen stellen müssen“, so Horst.

In einigen Kommunen in Niedersachsen gelten Verbote für Schottergärten – etwa in Diepholz, wo sich der verhandelte Fall zugetragen hat. Ein Sprecher der Stadt Braunschweig erklärte im Gespräch mit dem NDR, das Urteil sei eine Klarstellung. Andere Kommunen hingegen bezweifeln, dass sich durch das Urteil etwas ändert, da oftmals das Personal fehle, um das Verbot durchzusetzen. In der Vergangenheit hatte der Nabu Niedersachsen das bereits kritisiert.

Urteil gegen Schottergärten: Gericht stärkt Stadt Diepholz und andere Behörden

Erstmeldung von Donnerstag, 19. Januar 2023, 15:53 Uhr: Diepholz – Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg dürfen Baugenehmigungsbehörden – wie die Stadt Diepholz – gegen die Schottergärten vorgehen und eine Umgestaltung vorschreiben. Gegen eine solche behördliche Anordnung der Stadt Diepholz, den Kies im Garten zu entfernen, hatten die Eigentümer eines mit einem Einfamilienhaus bebauten Diepholzer Grundstücks geklagt. Im Vorgarten hatten sie zwei insgesamt etwa 50 Quadratmeter große Beete angelegt. Diese sind mit Kies bedeckt, in den einzelne Pflanzen eingesetzt sind, geht aus einer Mitteilung des OVG hervor.

Grünflächen vorgeschrieben

Die Beteiligten stritten insbesondere darüber, ob es sich bei den Beeten um Grünflächen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) handelt. Nach dieser Vorschrift müssen die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung (wie Terrassen, Wege und Zufahrten) erforderlich sind. Die Grundstückseigentümer machten laut OVG-Mitteilung geltend, bei den Beeten handele es sich aufgrund der Anzahl und der Höhe der eingesetzten Pflanzen um Grünflächen. Jedenfalls sei ihr Garten unter Berücksichtigung der Rasenflächen und Anpflanzungen hinter dem Wohnhaus insgesamt ein ökologisch wertvoller Lebensraum.

Das sahen die Richter anders. Der 1. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts Lüneburg lehnte am Dienstag den Antrag der Diepholzer Grundstückseigentümer auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover vom 12. Januar 2022 (Az.: 4 A 1791/21) ab. Die Richter in Hannover hatten die Klage gegen die bauaufsichtliche Verfügung der Stadt Diepholz abgewiesen (Az.: 1 LA 20/22). Damit befasste sich das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht erstmals mit der bauordnungsrechtlichen Unzulässigkeit von Schottergärten, so die Mitteilung des OVG.

Bauaufsicht kann einschreiten

Die Bauaufsichtsbehörde könne laut Urteil einschreiten, wenn nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken nicht den Anforderungen des Paragraphen 9 Abs. 2 NBauO genügten. Dies sei bei den Diepholzer Klägern der Fall. Bei den Beeten der klagenden Grundstückseigentümer handele es sich nicht um Grünflächen, die durch nicht übermäßig ins Gewicht fallenden Kies ergänzt würden, sondern um Kiesbeete, in die punktuell Koniferen und Sträucher sowie Bodendecker eingepflanzt seien. Grünflächen würden durch naturbelassene oder angelegte, mit Pflanzen bewachsene Flächen geprägt. Wesentliches Merkmal einer Grünfläche sei der „grüne Charakter“. Dies schließe Steinelemente nicht aus, wenn sie nach dem Gesamtbild nur untergeordnete Bedeutung hätten, was eine wertende Betrachtung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich mache.

Dass die insgesamt nicht überbauten Flächen eines Baugrundstückes nur „überwiegend“ Grünflächen sein müssten, so dass die Grünflächen hinter dem Haus der Kläger die Kiesbeete im Vorgarten erlauben würden, sei § 9 Abs. 2 NBauO nicht zu entnehmen. Ein solches Verständnis widerspreche auch der Intention des Gesetzgebers, die „Versteinerung der Stadt“ auf das notwendige Ausmaß zu beschränken.

Rat unterstützt Vorgehen der Stadtverwaltung

Bereits im März 2021 hatte der Rat der Stadt Diepholz mit einem einstimmigen Beschluss die Stadtverwaltung unterstützt, die gegen den Trend zu immer mehr Kies- und Splittschüttungen in Gärten vorgeht. Die Verwaltung achtet seitdem verstärkt auf die Einhaltung der Niedersächsischen Bauordnung und die planungsrechtlichen Festsetzungen der Bebauungspläne – insbesondere mit Blick auf die Versiegelung und Einfriedung von Baugrundstücken. „Der Rat der Stadt Diepholz befürwortet ausdrücklich die Vorgehensweise der Stadtverwaltung, fortan die Bürger/innen vor der verbindlichen Anhörung in einem Hinweisschreiben über die gesetzlichen Vorgaben und die damit verbundenen nötigen Änderungen zu informieren und um Rückmeldung zu bitten“, heißt es im damaligen Ratsbeschluss.

Bislang etwa 100 Grundstückseigentümer in Diepholz angeschrieben

„Seit 2020 wurden in der Stadt Diepholz bislang etwa 100 Grundstückseigentümer angeschrieben, bei denen eine rechtliche Beanstandung im Kontext der Freiflächengestaltung vorlag“, teilte der Leiter des Diepholzer Fachdienstes Bauen, Sebastian Dornieden, auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit. Bis auf die Kläger des Verfahrens habe kein weiterer Eigentümer Rechtsmittel gegen die bauaufsichtliche Verfügung der Stadt Diepholz, Kies in den Gärten beseitigen zu müssen, eingelegt, so der Fachdienstleiter.

Negativer Nachahmungseffekt

„Der Anteil der Schotterflächen auf Baugrundstücken hat vor allem durch einen negativen Nachahmungseffekt in einer erschreckenden Geschwindigkeit verstärkt zugenommen“, sagte Dornieden. „Obwohl ein großer Teil der Bevölkerung Umweltschutz zwar für wichtig hält und blühende Wiesen als schön empfindet, hat scheinbar die Liebe zur Natur in den Gärten und nicht überbaubaren Grundstücksflächen seine Grenzen. Auch in der Stadt Diepholz wurden und werden immer mehr Gartenflächen durch sterile Kies- und Splittschüttungen ersetzt.“

Wenn Mitarbeiter der Stadt auf Schottergärten aufmerksam werden, werden die Eigentümer zunächst in einem Informationsschreiben über die gesetzlichen Vorgaben und die damit verbundenen nötigen Änderungen hingewiesen. zuweisen. In Phase zwei folgt ein weiteres Hinweisschreiben mit der Bitte um persönliche Rückmeldung zur Beratung und Absprache bei der Bauaufsicht. „Sofern die ersten beiden Phasen keinen positiven Erfolg verzeichnen, erhält der Grundstückeigentümer ein Anhörungsschreiben mit einer angemessene Frist, sich zum Sachverhalt zu äußern“, erklärte Sebastian Dornieden. In dem meisten Fällen reiche eine Anhörung aus, damit die rechtmäßigen Zustände wiederhergestellt werden, sodass keine weiteren Maßnahmen in Form einer Bauaufsichtsanordnung über den Rückbau von den besagten Fläche oder gar Zwangsgelder erhoben werden müssen, so der Bau-Fachdienstleiter weiter.

Dornieden kündigte gegenüber unserer Zeitung an: „Aufgrund der negativen Entwicklung im gesamten Stadtgebiet wird die Stadt Diepholz weiterhin die Grundstückseigentümer mit dem Bestreben der Durchsetzung und Einhaltung des Baurechts unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes anschreiben. Zu welchem Zeitpunkt und in welchen Baugebieten, Straßen oder Teilgebieten die Bauaufsichtsbehörde einschreitet, steht im Ermessen der Behörde, sowie zeitlichen und personellen Kapazitäten, sodass ein Eingreifen nur gestaffelt erfolgen kann.“

Überregionales Interesse

Das Schottergarten-Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg – und damit auch das Vorgehen in der Stadt Diepholz – ist auf überregionales Interesse gestoßen.

Der Landesvorsitzende des Nabu Niedersachsen, Dr. Holger Buschmann, begrüßte am Donnerstag die Gerichtsentscheidung: „Damit ist ein weiterer Schritt getan, um Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schützen. Gerade in der aktuellen Zeit, in der die Themen Insekten- und Vogelsterben leider immer mehr zu unserer bitteren Realität werden, haben Schottergärten verheerende Auswirkungen: Sie führen immer zu einer Versiegelung der Böden und damit einhergehend zwangsläufig zu einem Verlust von Biodiversität. Regen kann nicht mehr versickern und fließt stattdessen unkontrolliert ab, so der Landesvorsitzende des Nabu (Naturschutzbund Deutschland) in einer Pressemitteilung.