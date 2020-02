SPD behält sich Gang zur Kommunalaufsicht vor

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Die SPD-Fraktion des Diepholzer Rates macht die plötzliche Abberufung von Waldemar Opalla als Geschäftsführer der Stadtwerke EVB Huntetal GmbH zum politischen Thema. „Wir werden zunächst Fragen in einer Sonderfraktionssitzung beraten und dann nach Paragraf 56 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes – Auskunftsrecht– dem Bürgermeister stellen. Wenn die Antworten aus unserer Sicht nicht inhaltlich klar ausfallen, behalten wir uns den Gang zur Kommunalaufsicht vor“, teilte der Ratsherr und Diepholzer SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ingo Estermann am Freitag mit.

„Es ist unerhört, wie hier in bisher nicht gekannter Weise miteinander umgegangen wird. Es reicht nicht, sich bei so schwerwiegenden Vorgängen nur auf formaljuristische Hinweise zurückzuziehen“, so Estermann. Konkret will die SPD unter anderem folgende Fragen an Bürgermeister Florian Marré richten:

Inwieweit liegen schwere Pflichtverletzungen oder Unfähigkeit hinsichtlich des Geschäftsführers vor, die auch eine fristlose Kündigung rechtfertigen? Gab es vor der Abberufung des Geschäftsführers eine Empfehlung des Aufsichtsrates? Inwiefern gab es eine Empfehlung des Aufsichtsrates für die Bestellung des neuen Geschäftsführers? Wurde der Geschäftsführeranstellungsvertrag wirksam gekündigt oder besteht er trotz Abberufung durch das Gesellschafter-Organ weiter? Bestehen daher Zahlungsansprüche und damit ein Schaden für die Gesellschaft? Wer hat die öffentlich benannte Entscheidung für einen „neuen Strukturprozess“ (Zitat aus der Pressemitteilung, die Redaktion) getroffen und was heißt das eigentlich? Dürfen Bürgermeister ohne jegliche Rückkopplung mit den Gremien (beziehungsweise nur mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates) der Stadt Diepholz im Gesellschafterkreis eine Abberufung des Geschäftsführers der Gesellschaft Stadtwerke GmbH durchführen, an welcher die Stadt Diepholz zu etwa 64 Prozent beteiligt ist? Was ist die Grundlage, dass nicht einmal nach dem Abberufungsbeschluss eine Einbindung der kommunalen Gremien vorgenommen wird?

Sehr fragwürdig findet Rolf Kramer, früherer Diepholzer SPD-Bundestagsabgeordneter und von 1996 bis 2006 Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, die plötzliche Abberufung von Waldemar Opalla als Geschäftsführer der Stadtwerke EVB Huntetal GmbH.

Kramer, in dessen Amtszeit Waldemar Opalla eingestellt und auch die Fusion der Stadtwerke Diepholz und der Energieversorgung Barnstorf (EVB) vollzogen worden war, meldete sich am Freitag öffentlich zu Wort.

Zwar gebe es Fälle, in denen die Eigentümer – also die Gesellschafter – schnell handeln müssten, weil schwerwiegende Vergehen vorliegen, aber dagegen spreche in diesem Fall, dass keine rechtlichen Schritte gegen Opalla eingeleitet werden sollen (wir berichteten).

Als juristisch zweifelhaft bezeichnete Kramer, dass die Gesellschafterversammlung die Kündigung beziehungsweise Abberufung ohne Aufsichtsratsempfehlung ausgesprochen habe.

Er verwies auf den Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke EVB Huntetal aus dem Jahr 2012. Darin heißt es in Paragraf acht: „Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie werden auf Empfehlung des Aufsichtsrates von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.“

Somit ist die Rechtswirksamkeit der Abberufung Opallas juristisch zumindest fragwürdig, weil der Aufsichtsrat erst am Mittwochnachmittag informiert wurde, nachdem Waldemar Opalla am Morgen im Rathaus über seine Abberufung in Kenntnis gesetzt worden war und seine Kündigung erhalten hatte. Der Aufsichtsrat hatte demnach zuvor keine entsprechende Empfehlung aussprechen können.

Auch sei die Gesellschafterversammlung seiner Auffassung nach an Weisungen des jeweiligen Rates beziehungsweise Verwaltungsausschusses gebunden, sagte Rolf Kramer.

Diese Gremien sind aber ebenfalls nicht beteiligt, sondern erst später informiert worden.