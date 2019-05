Ein Ort der Begegnung

ASB stellt Pläne für „Vita-Haus“ vor / Baubeginn im August geplant

+ ASB-Geschäftsführer Mathias Salomé (3. von links) stellte das „Vita-Haus“-Projekt in Diepholz vor. Mit von der Partie (von links): Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann, Bürgermeister-Stellvertreter Michael Klumpe, Architektin Petra Buck, ASB-Vorsitzender Freddy Evers und Bauherr Ernst-Christian Gerbes. Foto: Reckmann

Diepholz – Bislang ist das Eckgrundstück Am Heldenhain/Auf dem Esch in Diepholz ein selten genutzter Parkplatz, dem eine leerstehende Flüchtlingsunterkunft zur Seite steht. Doch dieses Bild dürfte sich im Laufe des Jahres gründlich ändern: Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) will dieser repräsentativen Lage jetzt neues Leben einhauchen und dort das „Vita-Haus“ bauen. Unter dessen Dach sollen auf rund 2 700 Quadratmetern Nutzfläche unter anderem eine Begegnungsstätte, eine Kindertagesstätte sowie eine Station für Kurzzeitpflege Platz finden (wir berichteten).