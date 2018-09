PHV-Gesellschaft: Wolfgang Heseding übergibt Geschäftsführung an Bernhard Sauer

Bedeutender Handschlag

+ © Seidel Geschäftsführer-Wechsel im PHV Diepholz: Wolfgang Heseding (links) übergibt seine Funktion an Bernhard Sauer. © Seidel

Diepholz - Von Anke Seidel. Die soliden, wohnlichen Klinkerhäuser scheinen einen eigenen Stadtteil zu bilden in der Kreisstadt Diepholz. Nachbarn sitzen in der warmen Abenddämmerung vor dem Haus und halten Klönschnack. Und doch ist vieles anders als anderswo: Die Bewohner leiden unter psychischen Erkrankungen. Dass sie ein neues Zuhause und eine neue Lebensperspektive gefunden haben, verdanken sie dem Verein für persönliche Hilfen, kurz PHV. Seit einem Vierteljahrhundert ist Wolfgang Heseding Geschäftsführer der gemeinnützigen Trägergesellschaft des PHV. Zum 1. Oktober will der 64-Jährige das operative Geschäft an Bernhard Sauer (49) übergeben.