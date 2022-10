Diepholzer Baustellen: Fortschritte und Ehrenrunden

Von: Sven Reckmann

Die Hindenburgstraße in Höhe der Diepholzer Klinik mit der Mittelinsel. © Reckmann, Sven

An vielen Stellen im Stadtgebiet wird gebaut oder es soll gebaut werden: Diepholzer Baustellen im Herbst – ein Überblick.

Diepholz – Diepholzer Baustellen im Herbst 2022 – die einen gehen planmäßig voran, die anderen drehen noch „Ehrenrunden“ und werden in diesem Jahr nicht mehr in Angriff genommen.

Zu Letzteren gehört die geplante Linksabbiegerspur auf der Steinfelder Straße (B214) in Richtung Junkernhäuser Weg. 2017 wurden die Planungen gestartet, 2019 die Ergebnisse vorgestellt, Haushaltsmittel standen bereit. Aber mit Blick auf das erst entstehende Gewerbegebiet Reessingstraße verschob die Politik seinerzeit die Umsetzung.

Doch das Projekt ist nicht „aus dem Sinn“. Anfang dieses Jahres wurde von der Stadt ein Antrag eingereicht mit der Hoffnung, in ein entsprechendes Förderprogramm des Landes aufgenommen zu werden, berichtete Fachdienstleiter Sebastian Dornieden vor dem Ausschuss für Stadtentwicklung. Denn das Ganze wird teurer. 300 000 Euro seien seinerzeit angemeldet worden, das reiche angesichts der allgemeinen Preissteigerungen nicht mehr aus. Die Planer kalkulieren in der neuesten Schätzung mittlerweile mit mindestens 485 000 Euro Kosten für das Projekt „Linksabbiegerspur“.

Bremsmanöver an der Abzweigung Junkernhäuser Weg. Hier soll eine Linksabbiegerspur entstehen. © Reckmann, Sven

Ein weiterer „Dauerbrenner“ ist die naturnahe Umgestaltung des Rathauswehrs in Diepholz. Seit Jahren in der Diskussion sollte in diesem Sommer dafür vom NLWKN eine finale Planung vorliegen. Nun habe die neue Bereichsleiterin leider mitgeteilt, dass vor einem Umbau noch weitere Gutachten vonnöten seien, so Dornieden, unter anderem ein Bodengutachten und ein Gutachten des Kampfmitteldienstes mit Blick auf Altlasten. Das Ganze verzögert sich dadurch um ein weiteres Jahr.

Dagegen geht es an anderer Stelle besser voran. Im Baugebiet Lange Wand III ist der Erstausbau fertiggestellt, sodass dort in den nächsten Wochen die ersten Steine von den „Häuslebauern“ bewegt werden können.

Komplett abgeschlossen ist bereits der Endausbau der Schmiedestraße in Aschen und des Gebietes Willenberger Masch im Süden von Diepholz.

Im Bereich Möldersstraße ist in den vergangenen Tagen der Fußgängerweg fertiggestellt worden, sodass der Zugang sowohl vom Willenberg als auch von der Moorstraße möglich ist. Die gesamte Neugestaltung der Möldersstraße mit der Sanierung von Regen- und Abwasserkanälen kostet die Stadt nach früheren Angaben etwa 400 000 Euro. Die restlichen zwei Drittel des Straßenbauprojektes Möldersstraße wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ bezuschusst.

Der Fußweg entlang der Möldersstraße ist wieder frei, hier der Blick aus Richtung Moorstraße. © Reckmann, Sven

„Loslegen“ können die Investoren im Gewerbegebiet Reessingstraße, nachdem die letzten vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind: „Wir haben auch schon ein Unternehmen, das dort die ersten Steine bewegt“, sagte Dornieden. Um der hohen Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen gerecht zu werden, hatte die Stadt auf dem Gebiet zwischen den bisherigen Gewerbestandorten Kielweg im Norden und Masch im Süden neue Bauflächen ausgewiesen.

Und auch die größte Baustelle der Stadt, die Sanierung der Hindenburgstraße, schreitet voran. Der Regenwasser- und Schmutzwasserkanal sei mittlerweile bis in Höhe der Grundschule fertiggestellt berichtete Sebastian Dornieden.

In den vergangenen Tagen wurde nun eine erste Asphaltschicht vom Kreisel Eschfeldstraße bis in Höhe Stüvenstraße aufgetragen, so dass bereits die neue Wegeführung rund um die Bushaltestelle in Höhe der Diepholzer Klinik – mit Insel in der Fahrbahnmitte – gut erkennbar ist.

Erste Unternehmen siedeln sich im neuen Gewerbegebiet Reessingstraße an. © Reckmann