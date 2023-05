Ende einer Dauer-Baustelle

Von: Sven Reckmann

Die Hindenburgstraße im Bereich der Grundschule und der Ampel in der Bauphase Ende August. © Reckmann, Sven

Die Sanierung der Hindenburgstraße in Diepholz ist fast fertig. Am 17. Mai gibt es ein Straßenfest am „Bremer Eck“.

Diepholz – Sie war lange Zeit die größte öffentliche Baustelle in Diepholz und sie „ordnete“ den Verkehr in der Kreisstadt manches Mal neu, wenn mal wieder ein weiterer Bauabschnitt in Angriff genommen wurde. Jetzt ist die Hindenburgstraße nahezu fertig. Mit einem Straßenfest am Bremer Eck soll die Eröffnung gefeiert werden – am Mittwoch, 17. Mai, ab 17 Uhr.

„Die lange Bauzeit auf der Hindenburgstraße hat vor allen den Anwohnerinnen und Anwohnern viel abverlangt“, sagt Bürgermeister Florian Marré in einer Mitteilung aus dem Rathaus, „sodass ich mich mit diesem Eröffnungsfest bei allen für ihre Geduld bedanken möchte.“

Seit Februar 2021 wurde die Hindenburgstraße in verschiedenen Bauabschnitten „bearbeitet“. Neben der Erneuerung des Regenrückhaltebeckens sowie der Schmutz- und Regenwasserkanäle wurde eine neue, energieeffizientere Beleuchtung installiert. Die Bushaltestellen und Straßenüberquerungen erhielten eine barrierefreie Gestaltung und die Ampel vor der Grundschule wurde erneuert.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels Die Neugestaltung der Hindenburgstraße sollte bereits 2018 beginnen. Aber geänderte gesetzliche Vorgaben zwangen die Stadt Diepholz damals, einen neuen Generalentwässerungsplan aufzustellen und die Sanierung der Straße zu stoppen. Die Kanalisation musste größer werden als zunächst geplant, um mehr Regenwasser fassen zu können. Hintergrund sind vermehrte „Starkregen-Ereignisse“ in Folge des Klimawandels. Um dem zu begegnen, wurde an der Hindenburgstraße ein neues Regenrückhaltebecken angelegt. Auch die vorhandenen Regenwasserkanäle wurden durch größere ersetzt: Vor dem Ausbau befanden sich zwei Regenwasserkanäle in der Straßenparzelle. Die Kanäle hatten einen Durchmesser von 50 Zentimetern und 60 Zentimetern. Sowohl Beobachtungen bei starken Regenereignissen als auch hydraulische Berechnungen hätten gezeigt, so die Verwaltung, dass der Kanal für die heutigen Starkregenereignisse nicht ausreichend bemessen war. In der neuen Straße wurde nun noch ein Regenwasserkanal mit einer maximalen Größe von 1,50 Meter verbaut. Das Regenrückhaltebecken selbst hat ein Fassungsvermögen von 1600 Kubikmetern.

Sofort ins Auge sticht die neue Fahrbahn, damit sei auch die Radwegeführung den neuesten gesetzlichen Forderungen angepasst worden, heißt es aus dem Rathaus. An der Kreuzung mit Grafenstraße/Eschfeldstraße wurde ein neuer Kreisverkehr eingerichtet.

Die Arbeiten schritten dabei von Ost nach West voran, zunächst konzentrierten sie sich auf den Abschnitt zwischen den Einmündungen Rudolphstraße und Eschfeldstraße, der im März 2022 inklusive des neuen Kreisverkehrs offiziell freigegeben wurde. Gleichzeitig machten sich die Arbeiter an den zweiten Bauabschnitt zwischen Kreisel und Bremer Eck.

Im Oktober letzten Jahres wurde die erste Asphaltschicht zwischen Kreisel und Stüvenstraße aufgetragen, der Regenwasser- und Schmutzwasserkanal war mittlerweile bis in Höhe der Grundschule fertiggestellt.

Mitte Dezember war die Straße zwischen dem Kreisel und den Einmündungen Stüvenstraße beziehungsweise Niedersachsenstraße in beide Richtungen zu befahren.

Zum Jahreswechsel hatten sich die Bagger zum Bremer Eck durchgearbeitet, wo nun, ein knappes halbes Jahr später, gefeiert wird. Das Ziel „Bauzeitende Mitte 2023“ konnte somit eingehalten werden. Nachdem auf dem östlichen Teilstück der Verkehr schon eine ganze Weile wieder rollt, soll die komplette Straße ab Ende Mai wieder befahrbar sein.

Die Hindenburgstraße kurz vor der Fertigstellung. © Reckmann

Ein Blick auf die Kosten: Durch eine Förderung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Höhe von 2,45 Millionen Euro konnte ein Teil der geplanten Kosten von rund 6,4 Millionen Euro gedeckt werden, heißt es aus dem Rathaus.

Das Straßenfest zur Eröffnung der Hindenburgstraße wird zusammen mit dem Auftakt des diesjährigen Stadtradelns gefeiert. Nach einer geführten, etwa 45-minütigen Radtour vom Rathaus zum Bremer Eck können sich alle Radfahrer sowie Gäste des Straßenfestes ein eigenes Bild von der neuen Hindenburgstraße machen.

Musik am Bremer Eck Zur feierlichen Eröffnung der sanierten und umgestalteten Hindenburgstraße findet am morgigen Mittwoch ein Straßenfest statt, Beginn ist um etwa 17 Uhr am Bremer Eck. Für die Verpflegung der Besucher sorgen ein Imbiss- und Getränkeangebot, heißt es aus dem Rathaus. Die aufgebaute Bühne bietet unter anderem Platz für kurze Reden. Ab 18.30 Uhr wird der Künstler „Songer“ für musikalische Unterhaltung sorgen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 22 Uhr geplant.