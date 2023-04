Bauprojekt in Diepholz: Splash-Waschpark, „Subway“ und Halle

Von: Eberhard Jansen

Einen Autowaschpark mit „Subway“-Restaurant und eine Halle baut die Splash-Waschpark - hier die beiden Geschäftsführer Janneck Bruns (links) und Maximilian Bruns - an der Thüringer Straße auf dem frühen Diskotheken-Parkplatz in Diepholz. © Jansen

Fahrzeug-Waschpark, Restaurant der Fast-Food-Kette „Subway“, Shop mit einem Angebot wie an Tankstellen und eine 1.000-Quadratmeter-Halle: Ein großes Bauprojekt startet auf dem früheren Parkplatz der seit 2018 geschlossenen Großraumdiskothek („Airport“) an der Thüringer Straße in Diepholz.

Diepholz – Die Splash Waschpark GmbH baut den neuen Standort Diepholz analog zu Barnstorf an der Robert-Bosch-Straße – aber mit einem ausgeweiteten Angebot. „In Barnstorf läuft der 2020 eröffnete Waschpark sehr erfolgreich. Wir haben dort auch viele Kunden aus Diepholz“, erklärt Geschäftsführer Maximilian Bruns den Hintergrund der Expansion des Unternehmens. Laut Bauschild soll das Projekt noch in diesem Jahr fertig sein. „Das wird knapp“, sagt Maximilian Bruns. Aber auf jeden Fall wolle man die SB-Waschanlagen noch in diesem Jahr öffnen. Janneck Bruns, der wie sein Zwillingsbruder Splash-Geschäftsführer ist: „Wir rechnen in den nächsten Tagen mit der Baugenehmigung und dann starten wir.“

Gebaut werden sollen eine automatische Waschanlage, in die bis zu 2,70 Meter hohe Fahrzeug passen, sechs überdachte Selbstbedienungs-Waschplätze, ein Freiplatz für größere Fahrzeuge wie Wohnmobile sowie vier überdachte Staubsaugerplätze. In dem neuen Gebäudekomplex werden der Shop und „Subway“ entstehen. „Wir betreiben ,Subway’ selbst als Franchisenehmer“, erklärt Maximilian Bruns.

Hallen-Nutzung noch offen

Was für die 1000 Quadratmeter große Halle im hinteren Bereich vorgesehen ist, will der Geschäftsführer noch nicht verraten. „Anfragen gibt es bereits, vertraglich gebunden ist jedoch noch nichts“, deutet er lediglich an. „Wir sind für alles offen“, fügt Janneck Bruns hinzu. Ursprünglich war ein Zentrum für Existenzgründer geplant.

Das ist Splash Splash Waschpark ist ein 2019 gegründetes Unternehmen der Firmengruppe Bruns mit Sitz in Barnstorf. Zur Gruppe gehört seit 2022 die Agentur Splash Event, die Veranstaltungen wie Schützenfeste sowie Privat- und Firmenfeiern ausrichtet und Toilettenwagen vermietet.

Die Splash-Waschpark GmbH hatte das 6 300 Quadratmeter große Gelände 2020 gekauft und Pläne dafür vorgestellt. „Die Einhaltung der richtigen, aber schon erheblichen Auflagen sowie die Lieferzeiten der Bauteile macht das Vorhaben sehr komplex.“, sagt Splash dazu, dass das Projekt erst jetzt in die Bauphase geht.

Investition von vier Millionen Euro

Insgesamt werden laut Maximilian Bruns etwa vier Millionen Euro in den neuen Diepholzer Splash-Waschpark mit Subway-Restaurant investiert. Als Investor wird Stefan Bruns (Barnstorf) auf dem Bauschild genannt.

Den dritten Standort hat Splash Waschpark schon in Planung: Ein ähnliches Konzept wie in Barnstorf und Diepholz soll in Stemshorn realisiert werden, dort dann aber mit Tankstelle.