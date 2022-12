Baum plündern ist erlaubt

Von: Sven Reckmann

Der Leiter der Lebensmittelausgabe „Diepholzer Platte plus“, Bodo von Bodelschwingh (r.) und Marktleiter Sascha Görbitz freuen sich, dass die Wunschbaum-Aktion so gut ankommt. © Reckmann

Die Lebensmittelausgabe „Diepholzer Platte plus“ und der Famila-Markt starten wieder eine Wunschbaum-Aktion für Bedürftige zum Fest. Im letzten Jahr konnten mehr als 70 Wünsche erfüllt werden.

Diepholz – An diesem Weihnachtsbaum gibt es keine Kugeln, keine Kerzen und kein Lametta, stattdessen hängt er voller kleiner Zettel – hinter jedem versteckt sich ein Weihnachtswunsch einer Person aus Diepholz oder Umgebung.

Unter dem Motto „Weihnachten unter dem Wunschbaum“ haben Bodo von Bodelschwingh, Leiter der Lebensmittelausgabe „Diepholzer Platte plus“, und der Famila-Markt am Groweg wieder eine Geschenk-Aktion für Bedürftige gestartet.

Der Baum ist im Eingangsbereich des Diepholzer Famila-Marktes aufgestellt. Auf den Wunschzetteln sind aus Gründen des Datenschutzes natürlich nur das Alter und das Geschlecht des Wünschenden angegeben. Ein zehnjähriger Junge wünscht sich beispielsweise „einen süßen Teller“, ist da zu lesen, eine andere Frau „einen Wasserkocher und eine Weihnachtskerze“. Ein Kind wünscht sich Spielzeug, eine 62-jährige Frau dagegen „Bettwäsche, gern warme. Die Bedürftigkeit ist bei allen geprüft, ergänzt Bodo von Bodelschwingh.

Und so funktioniert es: Wer ein Geschenk spenden will, kann sich den entsprechenden Wunschzettel vom Baum pflücken und kauft dann ein. „Das muss nicht zwingend bei uns sein“, sagt Famila-Warenhausleiter Sascha Görbitz. Es würde ihn vermutlich aber auch nicht stören...

Das Geschenk sollte dann weihnachtlich verpackt werden und mit dem Wunschzettel beklebt; die Präsente müssen bis zum 21. Dezember bei Famila abgeben werden. „Am 23. Dezember werden die Geschenke an die Bedürftigen verteilt“, so von Bodelschwingh. Über die Nummern auf den Zetteln können die Präsente den Empfängern zugeordnet werden. Was selbstverständlich sein sollte: Nur Interessierte, die etwas spenden wollen, sollen einen Zettel vom Baum nehmen.

„Wir hatten schon Kunden, die gefragt haben, ob wir die Aktion in diesem Jahr wieder machen“, berichtet Görbitz. 2021 war die Wunsch-Aktion zum ersten Mal durchgeführt worden und die Resonanz konnte sich bereits sehenlassen. „72 Wünsche haben wir erfüllen können“, freut sich Bodo von Bodelschwingh. Es waren Geschenke, die es sonst wegen Geldmangels wohl nicht gegeben hätte. Jedes Mal seien die Präsente festlich verpackt gewesen, damit habe man bei vielen Menschen für ein schöneres Weihnachtsfest gesorgt – Fortsetzung auch in diesem Jahr gern gesehen.