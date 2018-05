Barrien gewinnt Nervenschlacht

BARRIEN - Nach der spektakulären Verpflichtung des langjährigen Bundesliga-Spielers Massimo Ocera sprachen die Herren 30 des Barrier TC erstaunlich offen von ihrem Traum – dem Aufstieg in die Tennis-Bundesliga. Jetzt haben sie ihren Worten Taten folgen lassen: Zum Saisonauftakt der Regionalliga bezwangen sie auswärts den Bundesliga-Absteiger THC Ahrensburg knapp, aber hochverdient mit 5:4 und setzten damit ein erstes dickes Ausrufezeichen.

„Dieser Erfolg gibt uns viel Aufwind. Wir sind aber kein Titelkandidat. Wenn der TC 1899 Berlin in Bestbesetzung antritt, hat keine Mannschaft in dieser Liga eine Chance“, wiegelte BTC-Kapitän Erik Trümpler ab. Trotzdem setzten die Barrier als Aufsteiger eine erste Duftmarke. Wenn sie in den Einzeln mehr Glück gehabt hätten, wäre die Partie sogar frühzeitig entschieden gewesen. Florian Hartje und Volker Zorn, der den Vorzug vor Florian Dill erhalten hatte, gewannen ihre Einzel jeweils mit 6:4 und 6:3. Markus Andresen hatte es an Position drei sogar noch eiliger – 6:0, 6:3.

In den übrigen drei Einzeln hatten die Barrier ebenfalls den Sieg vor Augen. An der Spitzenposition vertrat Tobias Kuhlmann den verhinderten Spitzenspieler Massimo Ocera. Gegen den Herren-40-Europameister Kasper Warming zeigte der Barrier eine starke Leistung und hielt die Partie jederzeit offen. Am Ende musste er sich jedoch hauchdünn mit 7:5, 5:7 und 8:10 geschlagen geben. Seine Niederlage kaum fassen konnte Till Heilshorn, der in seinem Match-Tiebreak bereits mit 9:6 vorne lag und noch mit 9:11 verlor. „Die drei Matchbälle hat sein Gegner mit höchst riskanten Schlägen abgewehrt. Da konnte Till nichts machen“, nahm Trümpler seinen Teamkameraden in Schutz. Mike Uhde lieferte sich an Position fünf mit Nils Käselau ein laufintensives Duell mit vielen langen Ballwechseln. Folgerichtig ging es auch hier in den Match-Tiebreak, den Uhde nach einer 9:8-Führung mit 9:11 verlor.

Statt einer möglichen 6:0-, 5:1- oder zumindest 4:2-Führung stand es nach den Einzeln also „nur“ 3:3. Das Duo Heilshorn/Hartje wurde dann den Erwartungen gerecht und siegte im Schnelldurchgang. Das Spitzendoppel Kuhlmann/Andresen unterlag knapp mit 5:7 und 4:6.

Alle Augen richteten sich nun auf die Partie von Mike Uhde und Volker Zorn. Nach einem verpatzten ersten Satz steigerten sich die Barrier und gewannen den zweiten Durchgang mit 6:1. Die „Belohnung“: der Match-Tiebreak. „Wir alle haben an die verlorenen Einzel gedacht und gesagt: Bloß nicht schon wieder“, verriet Trümpler. Das sagten sich auch Uhde und Zorn. Sie waren wild entschlossen und hoch konzentriert. So gelang es ihnen, mit 10:7 zu gewinnen und den umjubelten ersten Saisonsieg für den BTC einzufahren.

Bereits am 6. Mai geht es mit dem Heimspiel gegen den SV Zehlendorfer Wespen weiter. - te