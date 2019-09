Autos können online zugelassen werden – wenn sie neu genug sind

Für ein neues Nummernschild muss der Halter nun immer noch eine dafür zuständige Stelle ansteuern, das Nummer ziehen und warten in der Zulassungsstellen entfällt aber. Damit folgt die Kreisverwaltung einer Forderung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. „Wir wollen weg vom Papierkram und lästigen Behördengängen hin zu einer modernen, digitalen Verwaltung“, wird der in einer Pressemitteilung zitiert.

Was sich für Bürger und Verwaltung ändern wird, erklärt Wolfgang Nogga, Fachdienstleister Straßenverkehr beim Landkreis Diepholz. Die Fragen stellte Marc Lentvogt.

Welchen Andrang auf das neue System erwarten Sie?

+ Wolfgang Nogga erklärt das Projekt i-Kfz im Landkreis Diepholz © Luka Spahr

Seit 2015 läuft die erste Stufe (Abmeldung von Fahrzeugen, Anm. d. Red.). Bisher wird es sehr wenig in Anspruch genommen. Wir schätzen, dass auch das neue Angebot in Zukunft erst mal von wenigen Menschen genutzt wird. Man braucht das Einlesegerät, den auslesbaren Personalausweis oder eine spezielle Android-App. Und wir haben bei uns einen hohen Standard. Wenn nicht Besonderes ist, sind die Bürger mit ihrem Anliegen in einer Stunde wieder raus.