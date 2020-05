Autoparty statt Stadtfest

Summer-Festival am 6. Juni: Musik auf dem Diepholzer Marktplatz

+ Das Organisations-Team des Grafenkind-Summer-Festivals auf dem Diepholzer Marktplatz (von links): Stefanie Tröbs-Kütemann, Ronja Kütemann, Sebastian Fabick, Torben Kohring, Ute Köhnken, Silvia Lange, Michèle von Gordon und Stephan Sievers. Foto: Veranstalter

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Das Diepholzer Stadtfest 2020 ist wegen der Coronakrise abgesagt. Doch ganz ohne öffentliche Party bleibt Diepholz in diesem Jahr nicht. Auf dem Marktplatz gibt es am Samstag, 6. Juni, das „Grafenkind-Summer-Festival“. Das wird eine Veranstaltung mit Autokino-Flair. Feiern können die Besucher wegen der Coronapandemie-Vorschriften nur in ihren Fahrzeugen.