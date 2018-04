Möglicherweise Gas und Bremse verwechselt

+ © Jansen Kann man machen, sollte man aber nicht tun: auf einer Hecke parken. © Jansen

Diepholz - Hier hat offenbar jemand Probleme beim Einparken gehabt: Auf einem Privatgrundstück in Diepholz an der Steinstraße hatte der Fahrer oder die Fahrerin eines VW Golf rückwärts einen Metallzaun gerammt und war - so scheint es – über das umgeknickte Zaunelement schließlich auf einer angrenzenden Hecke gelandet.