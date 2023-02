Auto kollidiert mit Lkw: B 51 mehrere Stunden voll gesperrt

Von: Fabian Raddatz

Weil ein Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geriet und dort mit einem Lkw kollidierte, musste die B 51 stundenlang gesperrt werden.

Bassum – Warum der Autofahrer auf die Gegenspur geriet, ist unklar. Wie die Polizei berichtet, krachte der Mann am Montagvormittag, 13. Februar 2023, auf der B 51 auf Höhe Bassum-Nordwohlde (Landkreis Diepholz) in einen Lkw. Beide Pkw-Insassen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

„Das Abschleppen, insbesondere des Lkw, gestaltete sich aufwendig. Danach musste die Fahrbahn noch von Rückständen gereinigt werden“, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Beamten sperrten die Bundesstraße für rund drei Stunden in beide Richtungen. Es wurde eine Umleitung ausgeschildert.

