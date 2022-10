Geparktes Auto in Brand

Von: Eberhard Jansen

Die Feuerwehr brach die Motorhaube auf, um die Batterie abklemmen zu können. © Jansen, Eberhard

Ein geparktes Auto geriet am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der Straße Im Fange in Diepholz-Heede aus ungeklärter Ursache in Brand.

Diepholz - Anwohner wurden durch die offenbar nach einem Kurzschluss durchgängig ertönende Hupe auf den Brand im Auto aufmerksam .Er war im Bereich des Armaturenbrettes ausgebrochen. Die Anwohner löschten den Brand mit einem Gartenschlauch. Die alarmierten Ortsfeuerwehren Heede und Sankt Hülfe klemmten die Batterie des Fahrzeugs der Marke Nissan ab, dessen Innenraum vollständig verqualmt war. Dazu mussten sie die Motorhaube aufbrechen.