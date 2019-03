Aussichtsfläche am Bohlenweg

Diepholz – Für die Menschen vor 2000 Jahren waren Bohlenwege die einzige Möglichkeit, die unwegsamen Moore in dieser Region zu überwinden. Ein kleiner Teil eines solchen Weges im Moor zwischen Diepholz und Vechta mit dem Namen „Pr VI“ soll nun erlebbar gemacht werden, mit dem Geld auch aus Diepholz.

Die Kreisstadt bezuschusst das Projekt „Naturerlebnis am prähistorischen Bohlenweg im Aschener/Heeder Moor“ mit 30 000 Euro, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt. Der Verwaltungsausschuss habe beschlossen, dass sich die Stadt mit dieser Summe an diesem für Diepholz und die Region bedeutenden Projekt des Vereins „Naturpark Dümmer“ und seiner Kooperationspartner beteiligt.

Der Verein hatte gemeinsam mit den Kooperationspartnern Landkreis Diepholz, den Torfwerken, dem „Landschaftsverband Weser-Hunte“ sowie privaten Investoren bereits im Jahr 2016 einen Förderantrag für das Programm „Landschaftswerte“ beim Land Niedersachsen gestellt.

In diesem Programm gewährt das Land Niedersachsen zusammen mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Zuwendungen für die Förderung von Projekten, „…die einen nachhaltigen Beitrag zur Bewahrung, zum Schutz und zur Förderung des Natur- und Kulturerbes leisten…“. Sie sollen die Entwicklung der Natur und Landschaft positiv beeinflussen und außerdem zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung und Verbesserung der Einkommens- und Beschäftigungsverhältnisse im ländlichen Raum beitragen. So ist es in den Richtlinien zu diesem Programm vorgesehen.

Gegenstand des Antrags war die archäologische Erkundung von Teilen des noch vorhandenen Bohlenwegs im Aschener beziehungsweise Heeder Moor, der sich im Torfabbaugebiet zwischen der Straße Lindloge und der Verlängerung des Ossenbecker Moorwegs befindet. Die Auswertung und Darstellung der Erkenntnisse aus diesen Ausgrabungen sollen auf einem etwa 500 Meter langen Steg erfolgen. Dieser Steg wird der Naherholung, dem Tourismus und der Bildung dienen, beispielsweise für Schulklassen und weitere Interessierte.

Am Ende des Steges soll eine Aussichtsfläche entstehen, die einen Überblick über die etwa zwölf Hektar große „Heile-Haut-Fläche“ des Moores – im natürlichen, nicht abgetorften Zustand – schafft. Darüber hinaus sollen hier den Besuchern Informationen zur kulturhistorischen Bedeutung des Weges, zum Lebensraum Moor und zum Klimaschutz gegeben werden.

Das Land Niedersachsen hat besonderes Interesse an diesem Projekt und es bereits bewilligt. Die Gesamtkosten hierfür betragen knapp 700 000 Euro.

Der Diepholzer Bohlenweg „Pr VI“ gehört zu den letzten noch in Teilen erhaltenen Moorwegen in Norddeutschland.

Das Projekt:

Die Projektlaufzeit ist von Juni 2017 bis Juli 2021 datiert, beschreibt das Projekt als Erkundung Bohlenweg, Einbindung der Erkenntnisse in Bildungsangebote des Naturparks in Kooperation mit Informationszentren und Naturerlebnis im Moor. Der Antrag ist verortet im Förderprogramm „Landschaftswerte“.

sr