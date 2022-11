Ausschuss für Steuererhöhung in Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Die Gewerbesteuer in der Stadt Diepholz soll zum 1. Januar 2023 von 370 auf 410 Prozent erhöht werden. Diesem Vorschlag der Verwaltung angesichts gestiegener Kosten folgte der städtische Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am Donnerstagnachmittag nahezu einstimmig. Lediglich Grünen-Ratsmitglied Bettina Kuhlmann enthielt sich. Die Empfehlung des Ausschusses an den Rat, die Satzung entsprechend zu ändern, erfolgte ohne große Diskussion. Auch verschiedene Gebühren sollen in Diepholz zum Jahreswechsel angepasst werden.

Diepholz – „Ich kann die Situation in großen Teilen der Wirtschaft nachvollziehen“, sagte Wilhelm Reckmann (FDP) in der öffentlichen Sitzung . des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft. Er bat aber darum zu berücksichtigen, in welcher Situation sich die Stadt Diepholz befinde. Es würden immer mehr Aufgaben vom Land und Bund den Kommunen aufgedrückt: „Wir stehen hinter der Erhöhung.” Die geplante Erhöhung war im Vorfeld kritisiert worden. Auch Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann hatte sich dazu geäußert.

Ingo Estermann (SPD) erklärte: „Wir wissen sehr wohl, was das für Belastungen mit sich bringt.“ Er fand die öffentliche Diskussion der vergangenen Tage um die Steuererhöhung nicht ganz korrekt, denn mit Gewerbesteuer werden die Gewinne von Firmen – nach einem Freibetrag – besteuert, nicht das Unternehmen an sich. Und Ausschuss-Vorsitzender Stephan Goetz (CDU) ergänzte: „Wir reden hier von 1,4 Prozent Realsteuererhöhung.“ Auch wenn die Erhöhung von 370 auf 410 Prozent anders aussieht.

Auch für die Erhöhung beziehungsweise Anpassung verschiedener städtischer Gebühren – Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhöfe – sprach sich der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft aus. SPD-Ratsmitglied Sonja Syrnik stimmte jeweils als einzige dagegen – aus sozialen Gründen und wegen des ihrer Meinung nach falschen Zeitpunktes.

„Die Gebühren nachzukalkulieren, war dringend notwendig”, meinte Kämmerin Ines Heidemann. Hintergrund: Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, bei der Gebührenerhebung kostendeckend zu sein. Ines Heidemann erklärte, die Schmutzwassergebühr sei seit Jahrzehnten nicht angepasst worden. Auch rechtliche Rahmenbedingungen hätten sich geändert. Heidemanns weitere Begründung der Erhöhung zum Jahreswechsel: „Mit den Gebühren, die wir jetzt erheben, können wir neue Anlagen – wie einen neuen Kanal – nicht mehr bauen”, wies die Kämmerin auf die allgemeinen Kostensteigerungen hin.

Bei allen Gebühren sollen die Berechnungsgrundlagen umgestellt werden.

Die Schmutzwassergebühr steigt von 2,20 Euro pro Kubikmeter auf 2,40 Euro, wenn der Rat der Anpassung zustimmt. Damit ist Diepholz im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis laut Ines Heidemann „am unteren Level.“ Zum Beispiel sei in Bassum die Schmutzwassergebühr von 2,98 auf 4,32 Euro gestiegen. Barnstorf habe schon lange eine Gebühr über vier Euro. Laut Ines Heidemann sei die Gebühr in Diepholz so günstig, weil die Stadt den Schmutzwasserbereich nicht ausgelagert habe. Andere Kommunen haben sich einem Wasserverband angeschlossen.

Auch die Gebühren für Niederschlagswasserbeseitigung soll nach dem Willen des Ausschusses angepasst werden. Die Kosten für die Grundstücksbesitzer steigen demnach von derzeit 2,62 Euro auf 3,10 Euro je zehn Quadratmeter überbauter und befestigter Fläche. Sulingen liege beispielsweise bei 4,10 Euro, erklärte Kämmerin Ines Heidemann. Auch diese Gebührenanpassung – beziehungsweise die neue Satzung – muss der Rat beschließen.

Angepasst werden sollen nach dem Willen des Ausschusses auch die Gebühren für die Straßenreinigung in Diepholz.

Die Friedhofsgebührensatzung ist grundlegend neu kalkuliert worden und soll vom Rat ebenfalls beschlossen werden.

Stadtverwaltungs-Fachdienstleiter Michael Klumpe erläuterte die Gebührenerhöhungen: „Wir machen das nicht, weil wir das als Verwaltung so wollen, sondern die Anpassung basiert auf rechtlichen Grundlagen.“ Die Gebühren für städtische Leistungen werden nach dem Verursacherprinzip erhoben.