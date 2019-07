Ausgesprintet

Landkreis – „Kultusministerium und Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen starten Sprach- und Integrationsprojekt für jugendliche Flüchtlinge zur Vorbereitung auf eine betriebliche Ausbildung.“ So las sich die Pressemitteilung vom 7. September 2016, mit dem das niedersächsische Kultusministerium den Start der Sprint-Dual-Klassen einläutete. Heute, fast drei Jahre später, ist Schluss damit. Das erfolgreiche Projekt, durch das zahlreiche Flüchtlinge einen Ausbildungsplatz bekommen konnten, ist am Mittwoch pünktlich zum Schuljahresende ausgelaufen. Und weil die Maßnahme Erfolg hatte, wird sie auch nicht verlängert. Stattdessen sollen Teile von Sprint-Dual und der vorgelagerten Qualifizierung Sprint in die normale Regelschule übernommen werden. Das Zauberwort heißt dabei: Berufseinstiegsklassen.

Was bedeutet das für die Zukunft? Horst Burghardt, Schulleiter an den Berufsbildenden Schulen Syke, macht es kurz: „Inhaltlich wird sich nichts ändern.“ Aber: „Vom Umfang wird sich gewaltig was ändern.“ Das hat folgenden Hintergrund: Wurde die Vermittlung von deutscher Sprache und Arbeitskultur im Sprint-Projekt noch durch Landesmittel finanziert, zahlen jetzt die Schulen für das Angebot. Und weil der Regelbetrieb an der BBS Vorrang hat, müsste bei personellen Engpässen an den Berufseinstiegsklassen gespart werden.

Besonders brisant dabei: Die Schülerzahlen schwanken an der BBS sehr stark. „Wir können nicht planen wie eine allgemeine Schule“, so Burghardt. Daher werde sich wohl erst Mitte bis Ende August entscheiden, ob die ehemaligen Sprint-Schüler in den Berufseinstiegsklassen weiter auf ihre Ausbildung zusteuern können. „Im Moment sieht das nicht so rosig aus“, so Burghardt.

Er würde sich vom Niedersächsischen Kultusministerium finanzielle Zusagen wünschen, um auch weiterhin Integrationsangebote wie diese sicher und langfristig einzuplanen. Eine Forderung, der sich auch Birgit Kathmann anschließt. Die Schulleiterin am Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz blickt dennoch nicht pessimistisch in die Zukunft. Ihre Schule ist kleiner als die von Burghardt, personell ist sie besser aufgestellt. Dass das BBZ Berufseinstiegsklassen zum neuen Schuljahr anbieten kann, daran besteht kein Zweifel. Jedoch sind diese auf etwa zwölf Schüler gedeckelt – der besseren Planbarkeit zuliebe.

Besonders deutlich werden die Auswirkungen des Projekt-Endes übrigens, wenn man sich den Wegfall der Fördersummen anschaut. Thorsten Abeling, Fachdienstleiter beim Landkreis Diepholz rechnet vor: Am BBZ Diepholz standen 36 000 Euro für 2 187 Lehrersollstunden zur Verfügung, in Syke 62 000 Euro für 3 373 Lehrersollstunden. Dieses Geld fällt nun weg. LUKA SPAHR