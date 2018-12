Für Ausbilder und Jobeinsteiger

Diepholz - Die Diepholzer Berufsmesse 2019 steht bereits mitten in der Planungsphase. Aktuell sind die ausbildenden Unternehmen, Behörden und Organisationen sowie Hochschulen und Universitäten aufgerufen, sich online anzumelden. Über 100 Standflächen mit insgesamt 2400 Quadratmetern sind im Messezelt auf dem neuen Standort, dem Marktplatz der Kreisstadt, zu vergeben, außerdem weitere Präsentationsmöglichkeiten im Außenbereich. Und die sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

Veranstalter erwarten 3000 Berufsanfänger

„Die Messe ist nicht nur eine Informationsplattform für die jungen Berufsstarter, sie bietet ausbildenden Unternehmen die Möglichkeit, sich ganz gezielt um den innerbetrieblichen Nachwuchs zu bemühen“, sagt Messechef Maik Schwenker. „Mehr denn je müssen die Personalkapazitäten heute langfristig geplant werden. In fast allen Branchen herrscht ein hoher Grad der Spezialisierung, und gleichzeitig sind die Nachwuchssorgen am Arbeitsmarkt schon lange kein Geheimnis mehr.“ Diesem Trend wirkt die Berufsmesse Diepholz seit nunmehr 20 Jahren aktiv entgegen.

Seit Kurzem zeigen die Messemacher unter www.diepholzer-berufsmesse.de Flagge im Internet. Hier können Aussteller ab sofort online ihren Stand buchen. Dabei kann zwischen den Größen 12, 24 und 48 Quadratmeter gewählt werden. „Bis zum 1. Februar 2019 läuft die Anmeldefrist“, sagt Maik Schwenker, „doch sollten Interessenten ihre Entscheidung nicht auf die lange Bank schien. Aus den Vorjahren wissen wir, dass die Flächen schnell vergeben sind, zumal diverse Firmen auch aus weiter entfernten Regionen die Messe in Diepholz bereits in ihrem Kalender haben.“

Rund 3000 Jobstarter erwarten die Messemacher am 24. und 25. Mai auf dem Marktplatz in Diepholz. „Die jungen Menschen sind zuvor in den Schulen auf das Thema Berufsauswahl intensiv vorbereitet worden“, weiß der Messechef. - ufa