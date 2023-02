Aus Syrien geflüchtete Alaa Daghman besteht PTA-Prüfung mit „Eins“

Von: Eberhard Jansen

Die Herstellung von Salben im Labor der Diepholzer Schloss-Apotheke gehört zu ihrer Arbeit: Alaa Daghman kam als Flüchtling aus Syrien und hat nun die Abschlussprüfung ihrer PTA-Ausbildung mit der Note „Eins“ bestanden. © Jansen

Zinksalbe, die gegen Hautrötungen hilft, stellt Alaa Daghman gerade her. Sie steht im Labor der Diepholzer Schloss-Apotheke, gibt freundlich und in nahezu perfektem Deutsch Auskunft über ihre bewegte Geschichte als Palästinenserin, die 2015 vor dem Krieg aus Syrien floh. Seit einigen Wochen ist Alaa Daghman Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) – „die rechte Hand des Apothekers“, wie dieser Beruf manchmal bezeichnet wird. Ihre Abschlussprüfung hat die 27-Jährige mit der Note „Eins“ bestanden.

Diepholz – Ihre Ausbildung als PTA hat sie sich selbst finanziert: „Die Schule in Osnabrück kostete 150 Euro im Monat. Hinzu kamen 150 Euro Fahrtkosten, die ich selber tragen musste, da ich älter als 18 war.“ Das Geld dafür verdiente sich Alaa Daghman im Diepholzer Seniorenheim Anna Margareta als Pflegehelferin im Minijob. Jetzt gehört sie zum festen Team der Schloss-Apotheke in Diepholz.

Inhaber Christian-Hinrich Niehaus hat sie sofort übernommen, nachdem sie – nach zwei Jahren Theorie in der Schule – den halbjährigen praktischen Teil ihrer PTA--Ausbildung in seiner Apotheke absolviert hatte. Ein Vorteil am Rande für ihn: „Alaa Daghman spricht Arabisch.“ Das ist bei manchen Kunden mit Migrationshintergrund eine große Hilfe.

Kopftuch kein Problem

Im Labor trägt die neue PTA einen weißen Kittel, im Verkauf die einheitliche Kleidung der Apotheken-Mitarbeiterinnen. Zudem trägt sie ein Kopftuch. „Das ist meine eigene Entscheidung“, betont die Muslimin. Probleme habe sie damit noch nicht gehabt – weder bei Kunden, noch bei Kolleginnen.

In Syrien habe Alaa Daghman nach ihrem Abitur ein Architekturstudium begonnen, erzählt sie. Doch dann kam der Krieg. Die Familie floh in die Türkei, wo sie ein Jahr lebte. Dann konnte sie nach Deutschland kommen. Erste Station war Celle, dann zog Alaa Daghman mit ihre Eltern und ihren drei Geschwistern nach Marl an den Dümmer.

Seit 2017 lebt die Familie in Diepholz. Der Vater arbeitet bei einer Firma in Rehden, ein Bruder und ihre Schwester sind ebenfalls PTA, ihr jüngster Bruder geht zum Gymnasium. Viel mehr Integration geht kaum.

Umfangreiche „Drogenkunde“

Um sich auf ihre Ausbildung vorzubereiten, absolvierte Alaa Daghman zunächst Sprachkurse. In ihrer Ausbildung musste sie unter anderem medizinische Wirkstoffe in deutschen und lateinischen Begriffen lernen – ebenso deren Wirkungsweise. „25 Seiten“, beschreibt sie den Umfang, den sie beispielsweise im Bereich „Drogenkunde“ (der Begriff ist etwas veraltet und hat nichts mit Rauschgift zu tun) bei der Prüfung wissen musste. Hier ging es um haltbar gemachte Teile von Pflanzen, Pilzen, Tieren oder Mikroorganismen, die zu Heilzwecken eingesetzt werden.

Mit ihren nun sehr erfolgreich geprüften pharmazeutischen Kenntnissen ist es für Alaa Daghman kein Problem, die von einem Arzt einem Patienten verschriebene Zinksalbe herzustellen. Gern würde die 27-Jährige noch Pharmazie studieren und Apothekerin werden: „Aber ich will nun erst mal Geld verdienen.“