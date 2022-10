Aus dem Ministerium in Berlin nach Diepholz

Traditionelles Zeremoniell während des Appells in Halle L 41 auf dem Fliegerhorst Diepholz: Übergabe der Truppenfahne vom alten an den neuen Kommandeur des Waffensystem-Unterstützungszentrums 2. © Jansen

Oberstleutnant Volker Benz ist neuer Kommandeur des Waffensystem-Unterstützungszentrums 2 auf dem Diepholzer Fliegerhorst.

Diepholz – Nach vier Jahren hat das Waffensystem-Unterstützungszentrum 2 auf dem Fliegerhorst Diepholz einen neuen Kommandeur. Im Rahmen eines Appells in Halle L 41 mit Abordnungen der Einheiten und Vertretern des öffentlichen Lebens – darunter Bundestags- und Landtagsabgeordnete – übergab Brigadegeneral Gerhard Hewera am Donnerstag das Kommando von Oberst Jörg A. Tönges an Oberstleutnant Volker Benz. Dabei nahm Hewera, der 2003 bis 2005 selbst Kommandeur auf dem Fliegerhorst war, auch zur aktuellen sicherheitspolitischen Lage Stellung.

„Insbesondere die vergangenen Monate haben uns schmerzhaft vor Augen geführt, dass Deutschland, dass wir Europäer sehr viel wehrhafter werden müssen. Russlands brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine erschüttert die europäische Friedensordnung. Niemand weiß, wie weit der russische Präsident seinen Großmachtwahn noch treiben wird“, so der Brigadegeneral. Die sicherheitspolitischen Entwicklungen, erforderten somit von den Streitkräften – und damit auch von der Luftwaffe – auf diese Veränderungen zu reagieren und sich den gestiegenen Anforderungen anzupassen: „Wir brauchen hoch qualifizierte Teams, welche den gesicherten Betrieb unserer komplexen Waffensysteme gewährleisten. Und ein solches Team finden wir hier beim Waffensystem-Unterstützungszentrum 2 vor.“ Es sei ein moderner, technisch-logistischer Dienstleister.

Über den scheidenden Kommandeur Oberst Jörg A. Tönges sagte der Brigadegeneral, er habe mit den Angehörigen des Verbandes einen wesentlichen Beitrag zur Einsatzfähigkeit und zur Einsatzbereitschaft der Luftwaffe geleistet – und dies stets unauffällig, aber notwendig. Tönges wird in das Luftwaffentruppenkommando nach Köln versetzt, wo er als Gruppenleiter für die gesamte materielle Ausstattung der Hubschrauber, der Transport- und Sonderluftfahrzeuge zuständig ist.

Kommandeur-Wechsel auf dem Fliegerhorst Diepholz: Brigadegeneral Gerhard Hewera (Mitte) übergab das Waffensystem-Unterstützungszentrum 2 von Oberst Jörg A. Tönges (links) an Oberstleutnant Volker Benz. © Jansen

„Am 10. Oktober 2018 wurde mir in einem ähnlichen angemessenen und würdigen Rahmen eine der schönsten Verwendungen übergeben, die es in unserer Laufbahn gibt“, sagte Tönges in seiner Rede: „Ich empfinde auch heute noch so und weiß, dass für mich nun mehr die bisher mit Abstand schönste Zeit als Offizier in der Bundeswehr zu Ende geht. Die Tätigkeit als Kommandeur ist wirklich etwas ganz Besonderes und Kommandeur des Waffensystem-Unterstützungszentrums 2 zu sein, erst recht.“

Sein Nachfolger Oberstleutnant Volker Benz (Jahrgang 1967) trat 1986 in die Bundeswehr ein – zunächst in der Unteroffizier-Laufbahn. Mitte der 1990er Jahre absolvierte er die Offiziersausbildung. Nach mehreren leitenden Verwendungen war Benz seit 2018 Stabsoffizier beim Unterabteilungsleiter „Führung Streitkräfte III“ im Verteidigungsministerium in Berlin.

„Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit“, sagte der gebürtige Niedersachse Oberstleutnant Benz zu Soldaten und zivilen Mitarbeitern. Das Waffensystem-Unterstützungszentrum sei nach seiner ersten Einschätzung sehr gut aufgestellt und es gebe keinen Grund zu Annahme, dass zwingend Änderungsbedarf bestehe.

Personalstärke Die derzeitige Personalstärke auf dem Fliegerhorst Diepholz beträgt 1 063 Menschen, so ein Sprecher des Waffensystem-Unterstützungszentrums. 665 Soldaten und 398 Zivilangestellte tun hier in verschiedenen Einheiten und Verbänden Dienst.

Beim Empfang im Casino nach dem Appell, den das Luftwaffenmusikkorps Münster musikalisch umrahmte, betonte der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré das nach wie vor gute Verhältnis zwischen Stadt und Bundeswehr, das sich auch durch die Anwesenheit von Ratsmitgliedern aller Fraktionen ausdrücke. Er sprach von „unserem Fliegerhorst“. Die Bundeswehr in Diepholz können sich der vollen Unterstützung durch die Stadt sicher sein.