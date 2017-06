Aufwand steigt, Gemeinschaft bleibt bestehen

Letztes Zeltlager in Aschen vor 17 Jahren

+ Heinrich Nordmann

Aschen - 17 Jahre sind vergangen, seitdem das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager zum letzten Mal in Aschen war. Im Jahr 2000 zahlten die Teilnehmer auf dem Dorfplatz noch mit DM und Smartphone war ein Fremdwort. Viele Helfer, die derzeit in Aschen mit anpacken, waren schon damals dabei. Fünf von ihnen blicken im Interview mit unserer Reporterin Katharina Schmidt zurück: Wilhelm Paradiek (seit fast 40 Jahren bei der Feuerwehr Aschen), Uwe Mehrholz (stellvertretender Ortsbrandmeister in Aschen, seit 35 Jahren bei der Feuerwehr), Monika Schwierking (20 Jahre bei der Feuerwehr Aschen), Sandra Kirchhoff-Trimpe (23 Jahre bei der Feuerwehr Aschen) und der ehemalige Küchenchef Heinrich Nordmann aus Wehrbleck.