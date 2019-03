Aufführung ist kein Spaziergang

Diepholz - Von Simone Brauns-bömermann. Welches hochkarätige Stück der Kulturring Diepholz vom Renaissance-Theater Berlin für die aktuelle Spielzeit eingekauft hatte, bekamen etwa 300 Besucher am Freitagabend im Theater der Stadt Diepholz zu sehen. Die Aufführung des Stückes „Konstellationen“ war allerdings kein Spaziergang. Im Fokus stand ein anspruchsvolles Themenspektrum aus Wissenschaft, Philosophie, Glaube und Hoffnung, verknüpft mit der unberechenbaren Variablen Mensch.

Das Zwei-Personen-Stück von Autor Nick Payne nutzt das zeitgenössische Drama, um sich dem wissenschaftlichen Diskurs anzunähern. Dass Menschen nicht für jeden Nachvollziehbares produzieren können, ist aus Kunst und Musik allgemein bekannt. Dass aber die Interpretation der Quantenphysik, in der sich eine unbestimmte Anzahl von Universen überlagern, dies auch kann, hat teilweise für Irritation im Publikum gesorgt. Die kurzen Mitschnitte fielen pragmatisch aus und weckten den Wunsch, das Gehörte nachzulesen oder jedenfalls durch Erinnerung im Ansatz zu verstehen.

Wieviel schauspielerisches Talent zur Darstellung der Idee des „Quanten-Multiversum“ gehört, stellten Suzanne von Borsody und Guntbert Warns unter Beweis. Als Marianne und Roland demonstrierten die beiden berühmten Darsteller eine Reihe von Beziehungs-Situationen. So ergaben sich die unterschiedlichsten Konstellationen. Zum Inhalt des Dramas passte das Bühnenbild: Eine gekippte schiefe Ebene mit vier weißen Stühlen und Glühlampen, die an Kabeln wie Planeten im Weltall hingen. Taktgeber für die acht unterschiedlichen Situationen war das Licht.

Roland verkörpert die Einfachheit und Struktur eines Bienenvolkes, Marianne die Zerrissenheit der Wissenschaftlerin in der Auseinandersetzung mit Tod, Zeit und Zufall. In den Szenarien geht es um die erste Begegnung, das erste Date, das Beichten der Untreue, das Wiedersehen nach der Trennung, den Heiratsantrag und auch Schicksalsschläge wie der Hirntumor von Marianne.

Die Aufführung in Diepholz zeigte, dass der Dramatiker Payne mit dem Titel „Konstellationen“ eine Punktlandung gemacht hat. Er nutzt viele der 141 Bedeutungen des Wortes. Er ist ein Künstler darin, dem gleichen Wort durch Kontext und Situation die unterschiedlichsten Bedeutungen zu geben. Ganz deutlich wird dies in einem Satz, den Roland zu Marianne spricht: „Dann machen wir für heute Schluss und du musst mich nicht wiedersehen.“ Ein „Schlussmachen“ wirkt versöhnlich im Vergleich zur Aussage „Schluss“ im Zusammenhang mit Sterbehilfe. Die Wirklichkeit des Todes gipfelt dramaturgisch in der wortlos in Gebärdensprache gespielten Szene, die den Selbstmord bespricht. Der Autor verarbeitet den Verfall von Mariannes Gehirn und Sprache: „Ich muss eine … treffen. Ich muss Wahl haben, Kontrolle“. Sie will sagen „Entscheidung treffen“, doch aufgrund ihrer Krankheit ist die Wahlmöglichkeit faktisch eingeschränkt, die Kontrolle nur noch bedingt möglich. Das wirft die Frage auf, ob die Wissenschaft zum Thema Tod eine Stütze und Trost ist.

Die Aufführung war eine Herausforderung für das Publikum. Die Schwierigkeit, das Stück zu verstehen, ergab sich nicht nur aus thematischer Sicht, sondern auch aufgrund des zeitlichen Verlaufs. Es bewegte sich vorwärts und rückwärts gleichzeitig und darüber hinaus wurden gleiche Szenen um bereits Gehörtes ergänzt. Die Leistung der zwei Schauspieler unter der Regie des Niederländers Antoine Uitdehaag war beeindruckend.