Aufarbeiten statt neu kaufen

Sulingen – Mit Scheren stechen Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 und 6 der Sulinger Carl-Prüter-Schule auf alte Kerzen ein und zerlegen sie in kleine Bröckchen. Dabei geht es aber nicht um das Zerstören, sondern die Bröckchen werden eingeschmolzen und zu neuen Kerzen verarbeitet – eins der Projekte in der Projektwoche, die am Montag begonnen hat.

„Es macht Spaß, neue Dinge herzustellen“, sagt die zehnjährige Lilly aus Sulingen. Deswegen habe sie sich für dieses Projekt entschieden.

Im Werkraum sind währenddessen Jugendliche damit beschäftigt, alte Schulstühle abzuschleifen. „Dann bemalen wir sie und setzen sie paarweise zusammen“, erläutert der 14-jährige Fynn-Luca aus Siedenburg. Die fertigen Möbel sollen dann als Bänke auf dem Schulhof einen Platz finden.

Lebhaft geht es auch ein paar Räume weiter zu, wo die Schülerinnen und Schüler, in Brettspiele vertieft, lautstarke Diskussionen führen. Hier geht es darum, alte Spiele wieder aufzuwerten: „Wir haben Spiele mitgebracht und geguckt, was fehlt“, berichtet die 14-jährige Josephine aus Sulingen, „jetzt erfinden wir neue Regeln für die Spiele, mit denen alle einverstanden sind.“ Auch zuhause spiele sie gerne; es sei schön, Zeit mit der Familie zu verbringen, aber „auch das Gewinnen macht Spaß.“

Die Projektwoche steht in diesem Jahr unter dem Motto „CPS for Future“. „Es geht um den Klimawandel und darum, wie sich Nachhaltigkeit im eigenen Leben umsetzen lässt“, erklärt Michelle Koppe aus dem Orga-Team der Woche. Es gebe eine ganze Reihe von Projekten, die jeweils von ein bis zwei Lehrkräften betreut werden. Neben Projekten, bei denen gebrauchte Dinge „upcycelt“, also wieder aufgearbeitet werden, beschäftigen sich andere Projekte eher mit den theoretischen Hintergründen, beispielsweise mit den Wegen, die Produkte zurücklegen müssen, bevor sie in hiesigen Geschäften landen.

Die Projekte sind jeweils für die Doppeljahrgänge 5/6, 7/8 und 9/10 ausgelegt. Bereits am Freitag trafen sich die einzelnen Gruppen für eine erste Besprechung, und bis Donnerstag arbeiten sie an ihren Themen.

In diesem Jahr ist auch wieder eine öffentliche Präsentation der Arbeiten geplant: Am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr haben Eltern, Freunde und Interessierte Gelegenheit, sich die Ergebnisse in der Carl-Prüter-Schule anzusehen. Es werde Führungen geben, und für Jüngere organisiere man eine Schnitzeljagd, so Koppe. Einzelne Ergebnisse werden auch zu erwerben sein, etwa die Kerzen oder bemalte Einkaufstaschen aus Jute, und der Erlös soll an einen guten Zweck gehen. Dazu werden von Eltern gespendete Kuchen angeboten, und die Schülerfirma backt frische Waffeln. hab