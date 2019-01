Auch zum Schutz der Helfer

Mitarbeiter des Hospiz Zugvogel qualifizieren ehrenamtlich Engagierte

+ Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme für Hospizhelferinnen und Hospizhelfer in den Räumen des Hospizes Zugvogel. Foto: Schlotmann

Sulingen - Die Aufgabenbereiche, in denen sich die ehrenamtlichen Helfer im Hospiz Zugvogel in Sulingen engagieren, sind so vielfältig wie ihre Herkunft. Einrichtungsleiterin Petra Brachmann spricht unter anderem von Floristen, Helfern in der Küche oder auch Vorlesern. Ihr, Brackmann, und Team sei wichtig, den ehrenamtlich Engagierten Hilfestellungen anzubieten - etwa in der Form einer Qualifizierungsmaßnahme für Hospizhelferinnen und Hospizhelfer, die jetzt die ersten zehn Teilnehmer abschlossen.