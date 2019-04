Trödelmarkt in Diepholz: Nicht nur reines Kaufen und Verkaufen

Diepholz - Von Jannick Ripking. „Trödel soll Spaß machen“, sagt Veranstalter Hans-Dieter Schmidtke aus Nordhorn über den Trödelmarkt vor dem Diepholzer Rathaus. Es gehe nicht immer nur um das reine Kaufen und Verkaufen, sondern auch um das Knüpfen von Kontakten. Durch seine jahrelange Aktivität auf diversen Flohmärkten habe er viele gute Bekanntschaften gemacht, so Schmidtke. Unter anderem auch auf dem Markt in Diepholz, der unter seiner Leitung jeden dritten Samstag im Monat bis zum August auf dem Rathausmarkt stattfindet.

Die Stände erstreckten sich dieses Mal von der Kita Lappenberg bis zum Rathausparkplatz. Einige Händler waren sogar aus Recklinghausen und Bitterfeld angereist. Über Schuhe, Hosen und andere Kleidung bis hin zu Spielzeug, Schmuck, Geschirr und selbst gemachter Handwerkskunst gab es an dem sonnigen Tag allerhand zu bestaunen und zu kaufen. Dabei waren die Strategien der Händler sehr unterschiedlich. Während einige in die Offensive gingen und gezielt Menschen in ein Gespräch verwickelten, saßen andere ruhig auf ihren Campingstühlen vor ihrem Trödel und warteten. Erfolg konnten sie mit beiden Herangehensweisen haben.

Zur Stoßzeit in den Mittagsstunden tummelten sich am Samstag viele Menschen um die Verkaufsstände. Hier und dort wurde gefeilscht und um die besten Preise verhandelt. Die Stimmung, so der Großteil der Händler, sei ausgesprochen gut gewesen.

Allerdings habe es zu Ostern auch viele Leute und Touristen gegeben, die nur zum Schauen und nicht zum Kaufen kamen, berichtete Schmidtke. Ein Verkäuferduo konnte diesen Eindruck bestätigen: „Das weiß man aber vorher nie, wenn man einen Stand bei einem Flohmarkt anmeldet.“

Trotzdem waren sie zufrieden und sprachen von einem guten Flohmarkt: „Es ist sehr nett hier. Die Leute sind freundlich und wir hatten schon einige gute Gespräche.“ Auch ihnen ging es schließlich nicht nur um den reinen Profit: „Wer nur auf das Geld schaut und keine Lust auf das Drumherum hat, der ist sowieso falsch auf einem Flohmarkt.“

Die Käufer seien bedingt durch die Feiertage ohnehin nicht sehr stark in Diepholz vertreten gewesen, so der Veranstalter.

Während der Großteil der Händler eine breite Produktpalette anzubieten hatte, gab es vereinzelt auch Stände mit einem spezialisierten Angebot. Ein Osnabrücker bot beispielsweise selbstgemachte Miniaturnachbauten von Schlössern oder Türmen aus Backstein an. „Meine Kunst soll immer einen Zweck erfüllen“, sagte er. Deswegen fungieren einige seiner Kunstwerke als Lampen und andere als Blumentöpfe. Er habe an diesem Tag noch nichts verkaufen können, erzählte er. Das liege unter anderem auch daran, dass sich der Trödel durch den mittlerweile sehr einfach zugänglichen Internethandel gewandelt habe.

„Früher sind die Leute auf einen Trödelmarkt gegangen, um sich etwas Schönes zu kaufen. Und mit etwas Glück hat man etwas Wertvolles für einen günstigen Preis ergattert.“ Auch Hans-Dieter Schmidtke berichtete von Leuten, „die heutzutage mit ihrem Handy bewaffnet die Stände abklappern, Internetpreise vergleichen und sich dann die Rosinen herauspicken.“

Dennoch sehe er Flohmärkte nicht durch den Internethandel bedroht: „Ich kenne viele, die es im Internet versucht haben und es am Ende doch wieder auf die traditionelle Art gemacht haben.“ Es sei schließlich immer noch etwas anderes, wenn man sich die Ware vor Ort ansehen und mit den Händlern sprechen kann, weil im Internet vieles schöner dargestellt werden könne, als es eigentlich ist: „Auf einem Flohmarkt habe ich sofort die Ware in der Hand und der Verkäufer bekommt direkt sein Geld.“ Dies sei noch immer die direkteste und ehrlichste Art des Handelns.

Und so verwundert es auch am Ende des Tages nicht, dass viele Händler zufrieden mit dem Flohmarkt in Diepholz waren und sich vorstellen konnten, ihren Stand erneut am Rathaus aufzubauen und ihren Trödel anzubieten. Diese Möglichkeit haben sie das nächste Mal am 18. Mai.