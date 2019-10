Auch die Kleinstadt hat einige Argumente

Diepholz – Es war schon ein beeindruckender „Zug“, der sich am Montag Nachmittag durch die Diepholzer Innenstadt schlängelte. Angeführt vom städtischen Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann besahen etwa 120 junge Männer und Frauen, die jetzt ihr Studium an der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) aufgenommen haben, ihren neuen Studienort.

Etwa zweimal im Jahr lädt die Stadt die Erstsemester der PHWT zu einer solchen Stadterkundung ein. Rathaus, Lohnstraße, Tuchmacherhaus Münte, Schloss mit Rosengarten, St. Nicolai-Kirche samt neuer Skulptur und die Fußgängerzone mit dem Alten Rathaus – es gab „Diepholz im Expresstempo“.

Zuvor hatte Öhlmann die Studierenden im Ratsaal willkommen geheißen. „Sie hätten sich für Hamburg oder München entscheiden können oder für irgendwelche anderen Großstädte – jetzt sind sie hier.“

Und dafür gibt es gute Gründe: Die PHWT ist sehr gut ausgestattet, die Stadt ist überschaubar, die Preise sind moderater.

Auch wenn das studentische „Unterhaltungsprogramm“ in einer 17 000-Einwohner-Stadt naturgemäß seine Grenzen hat, so kann sich das Angebot in der Stadt durchaus sehen lassen, so die Botschaft des etwa 20-minütigen Vortrags des Wirtschaftsförderers: Bildung, Wohnen, Verkehrsanbindung, Angebote für Sport und Freizeitgestaltung, alles kam zur Sprache.

Firmen von (inter-)nationalem Rang, mittelständische Firmen wurden aufgezählt und dass die Stadt darüber hinaus auch manche Unternehmen beherbergt, die nicht groß in Erscheinung treten (weil sie beispielsweise E-Commerce betreiben). „Wir sind in den letzten Jahren auch für Start Ups ganz interessant geworden“, berichtete Öhlmann.

Insgesamt habe sich die Zahl der Arbeitsplätze seit 2009 um fast 1800 erhöht, die Gewerbesteuereinnahmen in dieser Zeit verdoppelt.

Lediglich als der Vortrag zur Folie „Shoppen“ kam, wurde Öhlmanns Euphorie etwas gebremst. „Das ist eine Baustelle, die liegt mir schwer im Magen“, räumte er ein. „Sie werden in der Stadt einige Leerstände sehen.“ Öhlmann zählte zahlreiche Initiativen der Innenstadt-Belebung in der vergangenen Zeit auf, für die man bundesweit beachtet werde, die aber die grundsätzliche Richtung im Einzelhandel nicht bremsen. „Das ist der Lauf der Dinge, es kämpfen auch alle anderen Städte damit.“

Die meisten der jungen Studierenden kommen übrigens aus dieser Region, wie eine kurze Stichprobe per Handzeichen ergab. Aber immerhin auch etwa ein halbes Dutzend stammt aus Orten, die mehr als 300 Kilometer entfernt sind, Mecklenburg-Vorpommern, die Region Halle oder auch Hessen wurde genannt.

„Alles Gute für Ihr Studium“, schloss Öhlmann seinen Vortrag vor den Studenten. Und wenn diese dann auf ihrem weiteren Weg irgendwelche Preise und Auszeichnungen auf großen Bühnen abräumten, „Dann haben Sie alles richtig gemacht, dann sitze ich im Publikum und applaudiere.“ sr