Auch Diepholzer Unverpackt-Laden schließt

„Unverpackt“ steckt in der Krise. Läden, die Ware lose verkaufen und deren Kunden eigene Gefäße mitbringen, schließen bundesweit. Darunter ist „Unverpackt Kiel“: 2014 als erstes Geschäft dieser Branche in Deutschland eröffnet, hat es Ende 2022 dichtgemacht. Diepholz macht in diesem Negativ-Branchentrend keine Ausnahme: Heidi Plümer schließt am Freitag ihr Geschäft „proPure“ an der Kolkstraße in der Fußgängerzone. Knapp zwei Jahre lang hatte die 32-Jährige ihren Unverpackt-Laden betrieben.

Diepholz - Heidi Plümer bleibt auch nach der Schließung ihres Ladens in Diepholz dem Unverpackt-Konzept treu: Mit ihrem „proPure“-Verkaufswagen ist sie weiterhin auf Wochenmärkten der Region vertreten – ab 27. Januar auch wieder jeden Freitag auf dem Markt vor dem Rathaus in Diepholz.

„Unterm Strich blieb nichts übrig“

Ihren Diepholzer Unverpackt-Laden zu schließen, sei eine rein wirtschaftliche Entscheidung gewesen: „Unterm Strich blieb halt nichts übrig“, blickt die 32-Jährige zurück. Bei ihrem Wochenmarkt-Truck sind die Kosten deutlich geringer, sodass sich der Verkauf unverpackter Lebensmittel und Non-Food-Artikel – auch in Form von Präsentboxen – auf diesem Wege weiterhin rechne.

Die Probleme mit dem Ladengeschäft hätten schon direkt nach Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar begonnen: „Man konnte merken, dass gleich weniger Geld für Lebensmittel ausgeben wird.“ Im September sei die Gaskrise dazu gekommen. Das gute Weihnachtsgeschäft habe den Gesamttrend nicht stoppen können.

Positive Anfänge

Die Anfänge von „proPure“ waren positiv gewesen: „Meine Vision ,plastikfrei und unverpackt auf dem Land’ kam richtig gut an. Ich hoffe, es war nicht nur ein Hype.“ Die ganze Branche sei derzeit in der Krise. Auch in Großstädten würden Unverpackt-Läden leiden und schließen, sagt Heidi Plümer, die gelernte Einzelhandelskauffrau und gelernte Landwirtin ist: „In Hannover wurden zwei Unverpackt-Läden geschlossen.“ Trotzdem sieht sie „auf jeden Fall“ für „Unverpackt“ in Deutschland eine Zukunft.

Seit drei Jahren ist sie mit ihrem Verkaufswagen auf Märkten unterwegs und will es auch bleiben. Sie bietet unter anderem Nudeln, Mehl, Hülsenfrüchte, Gewürze, Öl und Pflegeprodukte wie Seife und Shampoo an. Mit dem Truck steht sie regelmäßig in Barver, Wagenfeld, Sulingen und Damme – und demnächst eben auch wieder in Diepholz. Auf dem Hof ihrer Familie in Barver sei ein Lagerverkauf geplant, blickt die 32-jährige Mutter von zwei Kinder in die Zukunft.

Die aus Rheinland-Pflanz stammende Heidi Plümer, die seit zwölf Jahren in Barver wohnt, ist froh, dass ihre zwei Mitarbeiterinnen ihres Diepholzer Ladens eine neue Anstellung gefunden haben. Bereits im Mai habe sie eine Mitarbeiterin entlassen müssen, selbst noch mehr gearbeitet und auch finanzielle Einbußen hingenommen, so Heidi Plümer

Unverpackt im „E-Center“ auf dem Prüfstand

Ein Ende des Unverpackt-Hypes sieht Stephan Immega, Chef des Diepholzer E-Centers. Vor etwa zwei Jahren hatte sein Supermarkt eine Unverpackt-Abteilung eingerichtet. Diese sei jetzt „auf dem Prüfstand“, so Immega. Das Angebot habe er im vergangenen Jahr angesichts des rückläufigen Interesses schon verkleinert. Es gebe aber noch einen Kundenstamm, der in dieser Abteilung die Produkte selbst abfülle und kaufe.

Das Ende von „proPure“ in der Diepholzer Fußgängerzone naht unterdessen. Am Mittwoch, 11. Januar, ist noch einmal von 9 bis 13 Uhr geöffnet – und dann zum letzten Mal am Freitag, 13. Januar, von 9 bis 18 Uhr.