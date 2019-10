Auch 2020 wird der Kalender voll

Diepholz – Eine Neuauflage des Auto-Slaloms auf dem Fliegerhorst, ein öffentlicher Bundeswehr-Appell auf dem Rathausmarkt, eine Vortragsreihe zum Klimaschutz sowie die Jubiläumsfeier der SG Diepholz – das sind nur einige der Termine, die bereits jetzt im Diepholzer Veranstaltungskalender für das kommende Jahr stehen. Das wurde bei der Terminabsprache am Donnerstagabend im Rathaus bekannt, zu der die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (Wista) Diepholz eingeladen hatte. Gerhard Friedrichs, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, und Wista-Geschäftsführer Bernd Öhlmann begrüßten etwa 20 Vertreter von Vereinen und Organisationen im Saal des Rathauses.

Viele derer, die nicht persönlich vertreten waren, hatten im Vorfeld ihre wesentlichen Termine eingereicht: „Es fließt eine ganze Menge ein“, sagte Öhlmann. Ziel des Treffens war es, die Termine in der Kreisstadt zu erfassen und untereinander abzustimmen. „Es gab im vergangenen Jahr nur zwei Tage, an denen in Diepholz nichts los war“, sagte Gerhard Friedrichs eingangs mit Blick auf den prall gefüllten Veranstaltungskalender.

Und so dürfte es auch 2020 weitergehen: So freut sich der Automobilclub Diepholz (AMC, im ADAC Weser-Ems), seine Slalom-Veranstaltung wieder auf dem Diepholzer Fliegerhorst austragen zu können. Nach zwölfjähriger Abstinenz war der AMC in diesem Jahr mit dem Slalom zurückgekehrt auf den Fliegerhorst, wo er bis in die 1990er Jahre das internationale Flugplatzrennen veranstaltet hatte. Für Sonntag, 10. Mai, ist eine Neuauflage der Veranstaltung geplant. Dabei können diesmal, so teilte AMC-Chef Horst Vogler mit, Zuschauer nach vorheriger Anmeldung (militärischer Sicherheitsbereich) dabei sein.

Am 19. Februar, so ging aus der Terminvorstellung hervor, veranstaltet die Bundeswehr einen öffentlichen Appell mit dem Heeresmusikkorps auf dem Rathausplatz.

Eine Neuauflage des Mittelalterfestes „Deefholter Karfunkel“ an der Sulinger Straße gibt es vom 17. bis 19. August.

Ein stolzes Jubiläum begeht die SG Diepholz im kommenden Jahr: Die Sportgemeinschaft, mit mehr als 1400 Mitgliedern größter Verein der Stadt, feiert 150-jähriges Bestehen am 20./21. Juni.

Bereits am 2. Dezember 2019 startet eine zehnteilige Veranstaltungsreihe, die der Agenda 21-Förderverein aufs Gleis geschoben hat und die 2020 weitergeführt wird. Darin beleuchten namhafte Referenten die verschiedenen Aspekte des Klimawandels.

Einige weitere Termine im Jahresverlauf: 19. bis 21. Juni Oldtimertreffen, 22. bis 28. Juni „Kunst in der City“, 10. bis 12. Juli Stadtfest, 30. Juli bis 1. August Appletree Garden Festival, 17. bis 20. September Großmarkt, 26. September Stadtlauf, 17. Oktober Museumsnacht, 18. Oktober Grafensonntag, 8. bis 22. November „Halte Rast, sei unser Gast“ – Ausstellung zur heimischen Gaststätten-Kultur im Alten Rathaus, 15. November Gänsetag, 4. bis 6. Dezember Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Der Termin für den Frühjahrsmarkt steht noch nicht fest.

Als nach knapp einer Stunde auch der Dezember durchgearbeitet worden war, stand fest: Es waren bislang keine gravierenden Terminüberschneidungen aufgetaucht. Aber die Spalten sind bereits gut gefüllt. Gute Voraussetzungen also, dass auch im kommenden Jahr wieder jeden Tag „was los“ ist.

Die Terminliste wird nun noch weiter ergänzt, Anfang Dezember soll sie auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden – zu finden auf der Startseite unter dem Reiter „Veranstaltungen“. Wer weitere Termine bekanntzugeben hat, findet dort auch ein Formular.