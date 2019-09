Aschener Umzug fällt ins Wasser - Fiona Schwierking neue Erntekönigin

Aschen – Lange Gesichter am Sonntag am Heimatmuseum in Aschen: der von langer Hand vorbereitete Ernteumzug fiel ins Wasser. Dauerregen, „garniert“ mit ungemütlichen Windböen, zog dem geplanten bunten Marsch durch die Gemeinde einen dicken, unfreundlichen Strich durch die Rechnung.

„Heute ist alles etwas anders“, sprach Willi Sillmann vom Aschener Heimatverein am Mittag in das Mikrofon in der vollbesetzen Koopschen Scheune im Heimatmuseum. „Der Umzug muss wegen des schlechten Wetters leider ausfallen.“ Die aufwendig geschmückten Erntewagen, Trecker, Bollerwagen und Kettcars blieben unverrichteter Dinge im Regen stehen – schade um die Vorbereitung. Zwar hatte der Regen in den Minuten davor gerade etwas nachgelassen, aber die Verantwortlichen des Heimatvereins trauten „dem Braten“ nicht so recht: „Wenn wir so einen Schauer abbekommen und dann nachher hier alle nass rumlaufen, dann hat das doch auch keinen Zweck“, warb Sillmann und Verständnis und eröffnete stattdessen das Fest unter dem festen Dach in der Koopschen Scheune.

Er sollte recht haben, denn der Regen sollte den ganzen Nachmittag nicht wirklich nachlassen.

+ Die Kita Aschen brachte junge Köche auf die Bühne. © Reckmann

Die örtliche Kindertagesstätte eröffnete den Reigen und führte ein Stück auf, in dem sich alles um Kartoffeln drehte, die Grundschule hatte Gedichte und Gesang zum Thema Ernte und Ferien vorbereitet.

Eine Andacht von Pastor Rainer Hoffmann, die eigentlich den Umzug hätte in Marsch setzen sollen, eröffnete gleich die Kaffeetafel.

Die Verantwortlichen vom Heimatverein mussten unterdessen lange zurückdenken, um ein Erntefest zu finden, das dermaßen vom Wetter getrübt worden war.

1992/93, damals, zu „Amtszeiten“ von Claudia Burke als Erntekönigin, soll es ähnlich nass gewesen sein, berichteten „Zeitzeugen“, die sich erinnern, dass man seinerzeit mit Gummistiefeln bei der Königin in Apwisch unterwegs gewesen sei. „Da war ich ja noch nicht mal Mitglied im Heimatverein“, erinnerte sich Sillmann lachend, der jetzt als zweiter Vorsitzender das Erntedankfest organisiert hat.

+ Fiona Schwierking ist die neue Erntekönigin in Aschen und war gleich zum Ehrentanz gefragt. © Reckmann

Das zeigte: eine solche „Dusche“ hatte der Ernteumzug lange nicht gesehen, was aber nicht heißen sollte, dass das gesamte Fest ins Wasser fällt.

Am Nachmittag wurde Fiona Schwierking als neue Erntekönigin proklamiert. Sie löst damit Victoria Trimpe.

„Letztendlich sind wir mit dem Fest noch ganz zufrieden“, berichtete Sillmann am späten Nachmittag. Die Aschener hatten es sich in der Scheune gemütlich gemacht – man muss eben nur improvisieren können.