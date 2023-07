Aschener Dorfladen „Tante Enso“: Eröffnungstermin steht fest

Von: Eberhard Jansen

Schilder fehlen noch: Das Gebäude des Dorfladens „Tante Enso“ in Aschen an der Schulstraße 30. Der Mini-Supermarkt wird am 21. September eröffnet. Mit einer Karte ist das Geschäft 24 Stunden zugänglich, ohne Karte tagsüber zu den Öffnungszeiten. © Zargus

Der Termin steht nun fest: Der Dorfladen „Tante Enso“ in Aschen eröffnet am Donnerstag, 21. September.

Diepholz/Aschen – Am 21. Juni hatte die Expansionsmanagerin nachmittags die Schlüssel von Gebäude-Eigentümer und Vermieter Timo Zargus und dessen Frau Sabrina in Empfang genommen. „Wir haben alle Termine mit den Gewerken für den Innenausbau festgezurrt und können daher verkünden, dass Tante Enso in Aschen in der 38. Kalenderwoche eröffnen wird. Da die Tante stets an einem Donnerstag offiziell das erste Mal ihre automatische Tür öffnet, wird das der 21. September 2023 sein“, teilte das in Bremen ansässige Unternehmen Enso eCommerce auf seiner Internetseite myenso.de mit.

Die Eröffnung war ursprünglich für Ende Juni anvisiert worden. Es habe Logistik-Probleme gegeben, da das Unternehmen derzeit viele Geschäfte neu eröffnet, so Timo Zargus, der auch Vorsitzender des Heimatvereins Aschen ist.

Anträge für „Tante-Enso“-Kundenkarten können in den Briefkasten geworfen werden, den Vermieter Timo Zargus (r.) und Sebastian Edler am Gebäude angebracht haben. © Zargus

Anträge für Kundenkarten gibt es beim Backtag

Dieser Verein veranstaltet am Sonntag, 9. Juli, wieder seinen traditionellen Backtag im Heimatmuseum, das direkt neben dem „Tante Enso“-Dorfladen am Schulweg 30 liegt. Beim Backtag will Timo Zargus Formulare auslegen, mit denen die kostenlosen „Tante Enso“-Kundenkarten beantragt werden können. Die Anträge können dann in einen Briefkasten geworfen werden, den Timo Zargus mit Unterstützung von Sebastian Edler am Donnerstagnachmittag an dem „Tante Enso“-Gebäude angebracht hat.

Mit Karte 24 Stunden zugänglich

Die Karte kann jeder bekommen – auch wer keinen Genossenschaftsanteil für 100 Euro erworben hat und zu den mehr als 300 Teilhabern gehört. Mit der Kundenkarte ist der genossenschaftlich betriebene kleine Supermarkt, der etwa 3 000 Produkte anbietet, 24 Stunden zugänglich. Die Karte kann auch online auf myenso.de beantragt werden. Mit ihr kann auch an der Selfcheckout-Kasse bezahlt werden. Einkaufen kann man aber auch ohne Karte zu den Öffnungszeiten tagsüber. Dann sind die bereits eingestellten Mitarbeiterinnen vor Ort.

Bislang sind 19 „Tante Enso“-Läden zur Nahversorgung in kleinen Orten eröffnet worden. 42 der Mini-Supermärkte sind in Planung oder stehen kurz vor der Eröffnung – darunter auch Geschäfte in Barver, Barenburg und Siedenburg.