Aschen im Zeichen des „Blitzes“

Dreitägiges Opeltreffen beginnt

+ René Nienaber (r.) aus Steinfeld zählte mit zu den Ersten, die beim Opel-Treffen in Aschen ihre „Zelte“ aufschlugen. Begrüßt wurde er von Chris Heider. - Foto: Reckmann

Aschen - Vor einigen Wochen versammelten sich auf der Wiese neben dem Heimatmuseum in Aschen Lanz, Bulldog und Co. beim Oldtimertreffen. An diesem Wochenende sind hier Fahrzeuge einer etwas anderen „Gewichtsklasse“ zu Gast, aber ebensolche „Hingucker“: beim dreitägigen Opeltreffen der Tuningfreunde Cuxland (Opelclub), das am Freitag beginnt, werden bis zu 250 Fahrzeuge erwartet.