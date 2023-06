Eingestellt als „Fräulein Döring“: 49 Jahre beim selben Arbeitgeber

Von: Eberhard Jansen

49 Jahre beim selben Arbeitgeber: Rechtsanwalts- und Notargehilfin Christiane Diers wurde von den Rechtsanwälten Andreas Westendorf (links) und Stefan Röwe in den Ruhestand verabschiedet. © Mosbild/Westendorf&Röwe

Damals wurden unverheiratete Frauen noch „Fräulein“ genannt. Aber nicht nur das hat sich in 49 Jahren geändert. So lange hatte die Diepholzerin Christiane Diers sen selben Arbeitgeber, was kaum jemand schafft: die Diepholzer Rechtsanwaltskanzlei Gausepohl und Krapp, die später zur Kanzlei Westendorf & Röwe wurde und heute ihren Sitz an der Römlingstraße hat. Am Mittwoch war der letzte Arbeitstag der 64-Jährigen.

Diepholz – Ihre Lehre als Rechtsanwalts- und Notargehilfin hatte Christiane Diers am 1. April 1974 in der 1963 von Martin Gausepohl gegründeten Kanzlei begonnen, die zunächst noch an der Kolkstraße war und 1978 in einen Neubau an der Ecke Rathausmarkt/Kolkstraße umzog. Als „Fräulein Döring“ – so steht es im noch existierenden Lehrvertrag – wurde die damals noch nicht mit Fritz Diers verheiratete junge Frau eingestellt. Die damals 15-Jährige bekam ein „Einstiegslehrgehalt“ von 150 DM im Monat. Ihre dreijährige Ausbildung konnte die Diepholzerin verkürzen und nach dem erfolgreichen vorzeitigen Abschluss am 2. Oktober 1976 beenden.

Diepholzerin Christiane Diers verabschiedet

„Ich bin vier Mal mit umgezogen“, erzählt Christiane Diers. Zunächst von der Kolkstraße in ein zwischenzeitliches provisorisches Büro an der Schloßstraße und dann in die neuen Räume am Rathausmarkt: „Es waren immer jede Menge Akten zu transportieren.“ Im Jahr 2016 ging es zur Römlingstraße, wo die neuen Kanzlei-Inhaber, die Rechtsanwälte und Notare Andreas Westendorf und Stefan Röwe, mit ihrem etwa 25-köpfigen Mitarbeiter-Team einen modernen Neubau bezogen.

Immer im Notariat

Christiane Diers arbeitete immer im Notariat, zunächst mit Erhard Tyroke, später viele Jahre allein, zuletzt gemeinsam mit vier Kolleginnen. Zu Beginn ihrer Tätigkeit gab es noch keine Computer im Büro. Auch lange Verträge wurden mit der Schreibmaschine getippt. Fehler waren da nur schwer zu korrigieren. Für Kopien gab es noch ein aufwendiges Durchschlags-Verfahren, keine Fotokopiergeräte oder gar Scanner. „Geschätzt hat Christiane Diers etwa 50.000 Urkunden vorbereitet und erstellt“, sagt Stefan Röwe, der wie sein Kollege Andreas Westendorf die Arbeit seiner sehr langjährigen Mitarbeiterin sehr schätzt: „Christiane Diers ist die gute Seele und der Fels in der Brandung.“

Überraschung am letzten Arbeitstag

Die Wertschätzung zeigte sich auch mit einer Überraschung am letzten Arbeitstag: Christiane Diers wurde von ihren beiden Chefs zu Hause abgeholt und von einem Mitarbeiter-Spalier am Kanzleisitz an der Römlingstraße empfangen. Für den Nachmittag war eine Feier und danach ein gemütlicher Abend vorgesehen. Stefan Röwe spricht für die gesamte Belegschaft der Kanzlei, wenn er sagt; „Wir werden Christiane Diers sehr, sehr vermissen.“

Ihren Ruhestand möchte Christiane Diers mit ihrem Mann genießen, noch bevor sie die 50 Jahre beim selben Diepholzer Arbeitgeber vollendet hat: „Wir werden viel verreisen.“