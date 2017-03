Appletree: Zeltplatz wird mit Zaun gesichert

Diepholz - Von Sven Reckmann. Wenn das Appletree Garden Festival Anfang August auf Lüderbusch über die Bühne geht, dann werden tausende Besucher wieder mit Zelten, Schlafsäcken und dem „halben Hausstand“ anrücken – Festival ist Campen. Neu ist: Ihr Zeltplatz wird dann eingezäunt sein. Zum ersten Mal.

Der Festival-Veranstalter – der Verein zur Förderung der Jugendkultur – hat jetzt entschieden, den Zeltplatz mit einem Bauzaun zu umschließen. Damit solle dem „wilden Campen“ Einhalt geboten werden, erklärt David Binnewies von den Appletree-„Machern“ in Gespräch mit unserer Zeitung. „Und wir wollen das Sicherheitsgefühl für die Besucher stärken.“

Bislang war es möglich, ohne Ticket auf dem Zeltplatz zu campieren, „for free“, das wird jetzt nicht mehr möglich sein, sagte Binnewies. Der Zeltplatz, dessen Größe unverändert bestehen bleibt, wird komplett mit einem Bauzaun umschlossen. Ein zentraler Zugang erfolgt über den Nährweg.

„Dort, am ersten Check, wird lediglich geprüft, ob die Leute Karten haben“, so Binnewies. Der zweite Check beim Zugang zum Bereich mit den Bühnen beinhaltet dann wie gehabt die eingehenderen Taschen-, beziehungsweise Rucksackkontrollen.

Binnewies lässt durchblicken, dass sich die Organisatoren die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Obwohl die Entscheidung für den Zaun erst vor einigen Tagen fiel, sei die Diskussion darüber nicht neu. „Wir haben das Gefühl, das ist gewachsen: Je profilierter das Festival wird, desto größer wird der Tourismus.“

Nun wolle man dem steigenden Sicherheitsbedürfnis bei öffentlichen Veranstaltungen Rechnung tragen. Man wolle besser wissen: Wer kommt da aufs Gelände?

Schon bislang sei das wilde Campen nicht erlaubt gewesen, sondern nur still geduldet worden, erklärt Binnewies. Dieses sei von einigen ausgenutzt worden; und es dürfe schließlich auch nicht dazu führen, dass die zahlenden Besucher keinen Platz mehr haben.

Campen mit Auto ist weiterhin nicht möglich, Besucher mit Campingmobilen können entsprechende Tickets für einen separaten Platz lösen.

Der Zaun und die veränderte Zugangs-Situation soll sich auch an anderen Stellen rund um das Veranstaltungsgelände auswirken. Bislang hatten ortskundige Besucher ihre Autos in der benachbarten Siedlung oder im Bereich des Triftwegs abgestellt, was mit der Neuregelung deutlich weniger werden sollte.

Anders als im Vorjahr wird auch der Parkplatzbereich konzipiert. Die Parkplätze werden jetzt südlich des Nähwegs ausgewiesen, hinter dem Hof Landgraf. Die Verkehrsführung aus Richtung Lok-Kreisel/alte B214 führt über den Groweg hinter dem Bahnhof entlang auf den Nährweg.

Der Kartenverkauf für das Festival vom 3. bis 5. August biegt unterdessen auf seine Zielgerade. Von den 5 000 Tickets, die insgesamt in den Verkauf gekommen sind, waren Anfang der Woche noch etwa 400 erhältlich, berichtete Binnewies. Er rechnet damit, dass das Festival noch im Laufe der Woche ausverkauft sein wird. Karten gibt es online unter www.appletreegarden.de oder in Diepholz bei Schüttert. Für Anwohner werden nach wie vor spezielle Tickets angeboten.