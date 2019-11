Appletree: Vorverkauf beginnt

Der Vorverkauf für das 20. Appletree Garden Festival 2020 beginnt am 1. Dezember. Foto: Jansen

Diepholz – Das Appletree Garden Festival feiert Geburtstag: Zum 20. Mal findet es im kommenden Jahr statt. Den Ursprung hatte die Veranstaltung auf einer Apfelbaumwiese in Cornau. Seit 2006 wird es in Diepholz im Bürgerpark Lüdersbusch veranstaltet und hat sich zu einer überregionalen Werbung für die Kreisstadt entwickelt. Die Besucherzahl ist auf 5 000 beschränkt.

Für das „Geburtstags-Appletree“ vom 30. Juli bis 1. August 2020 startet in Kürze der Vorverkauf: Ab Sonntag, 1. Dezember, 0 Uhr, sind 1 000 „Early-Bird-Tickets“ für 85 Euro plus fünf Euro Müllpfand auf der Internetseite www.appletreegarden.de zu haben. Danach folgen laut Veranstalter „Verein zur Förderung der Jugendkultur“ die limitierten Hardcover-Tickets für 95 Euro plus fünf Euro Müllpfand. Caravan-Tickets gibt es für zwölf Euro. ej