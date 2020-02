Appletree mit Lars Eidinger als DJ

Diepholz – Schauspieler ist Lars Eidinger, inzwischen Kultfigur und auch DJ. Als Letzterer kommt er nach Diepholz. Der Berliner tritt beim Appletree Garden Festival (30. Juli bis 1. August auf Lüdersbusch) auf.

Der 44-Jährige ist neben seiner erfolgreichen Schauspielerei Freund von künstlerischen Aktionen und polarisiert. Erst kürzlich sorgte er mit Bildern im Internet, die ihn mit einer 550 Euro teuren Ledertasche im Aldi-Design vor einem Obdachlosenlager zeigen, für viele Diskussionen.

Als Schauspieler überzeugt Eidinger nicht nur als festes Ensemble-Mitglied der Berliner Schaubühne, sondern auch als Filmschauspieler. Für seine Hauptrolle in dem Mofa-Roadmovie „25 km/h“ wurde er ausgezeichnet. Fernsehzuschauern ist er auch aus der Serie „Babylon Berlin“ vertraut.

In Berlin hat Lars Eidinger seine Partyreihe „Autistic Disco – Pop is pop und art is art“ und will nun laut Ankündigung der Appletree-Macher auch in Diepholz als DJ mit „Hits von gestern, heute und übermorgen gemeinsam stampfend die Nacht zum Tag machen.“

Lars Eidinger ist einer von 20 Acts beim Appletree 2020, die der Veranstalter – der Verein zur Förderung der Jugendkultur – jetzt bekannt gegeben hat.

Dazu gehören zudem die Bands und Einzelkünstler Altin Gün, Black Sea Dahu, Elias Doré, Faber, Islandman, Kummer, LÍmpératice, Los Bitchos, Mavi Phoenix, Metronomy, Nuria Graham, Oehl, Papooz, People Club, Provinz, Rikas, Sarah Wild, Steiner & Madleina und The Lips.

Das Appletree Garden Festival – mittlerweile das 20. – ist schon seit Wochen ausverkauft. Die Zahl der Besucher ist auf 5 000 beschränkt.

Den Ursprung hatte die für die Kreisstadt sehr werbewirksame Veranstaltung auf einer Apfelbaumwiese in Cornau. Seit 2006 wird das Appletree Garden Festival in Diepholz im Bürgerpark Lüdersbusch veranstaltet.