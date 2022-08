Appletree in Diepholz: Im Endspurt Richtung Startschuss

Von: Carsten Sander

Die „Große Bühne“ ist zwei Tage vor dem Start noch eine flache Bühne. Im Lüdersbusch wachsen aber auch die Boxentürme (re.). © Sander

Viel Zeit ist nicht mehr, aber noch viel zu tun: 48 Stunden vor dem Startschuss für das Appletree Garden Festival in Diepholz gleicht das Gelände noch einer Großbaustelle. An den Bühnen, den Theken, der Technik und der Deko wird fleißig gearbeitet. „Das wird schon alles rechtzeitig fertig“, verspricht Lisa Canehl, die Sprecherin des Veranstalters.

Diepholz – Die „Große Bühne“ wirkt noch, naja, sagen wir: nicht wirklich groß. In der Breite schon, aber nicht in der Höhe. Dach und Scheinwerfer hängen noch in greifbarer Nähe, und auch ansonsten sieht es 48 Stunden vor dem Start des Appletree Garden Festivals auf Lüdersbusch in Diepholz noch ziemlich unfertig aus. Doch das beunruhigt offenbar niemanden. „Das wird schon alles rechtzeitig klappen“, sagt Lisa Canehl als Sprecherin des Festival-Veranstalters und wirkt dabei erstaunlich entspannt.

Dabei wird noch an so ziemlich allen Dingen, die es braucht, um ein Festival auf die Beine zu stellen, gebohrt, gehämmert und geschraubt. Das Eingangsportal? Ist zwar schon als solches zu erkennen, aber funktionsfähig ist es noch nicht. Die vier Haupttheken? Nicht da. „Die Zelte dafür kommen erst heute Abend“, sagt Canehl am Dienstag. Und dass rund um die Bühne „Tiefes Holz“ eigentlich alles noch im Rohbau ist, sorgt ebenfalls bei niemandem für erhöhten Puls. Immerhin: Ein Boxenturm steht schon.

Bier, Fertiggerichte und die fünffache Menge Eiswürfel Nicht nur auf dem Festivalgelände laufen die Vorbereitungen auf das „Appletree Garden Festival“ auf Hochtouren, auch die Stadt rüstet sich für den Besuch von 6 000 Menschen. Zum Beispiel der neue, in direkter Nachbarschaft zum Festival gelegene Famila-Supermarkt. Vor allem die Vorräte an Getränken wurden erhöht – von gängigen Biermarken ist das Doppelte des Normalen auf Lager. An Eiswürfeln liegt sogar das Fünffache in den Truhen, sagt der stellvertretende Marktleiter Karsten Eschenberg. Abgepacktes Grillgut, auch Veganes, wurde vorsorglich ebenfalls über das normale Maß hinaus bestellt. Und dann natürlich noch Camping-Artikel. Eschenberg: „Wir haben auch Regencapes geordert, man weiß ja nie.“

Beim Combi in der Flöthestraße wird vor allem ein erhöhter Absatz an Getränken erwartet, während das E-Center in der Thüringer Straße zudem einen Run auf Fertiggerichte erwartet. „Alles, was sich auf einem Campingkocher zubereiten lässt, läuft während der Festivalsaison erfahrungsgemäß gut“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Janis Dannemann.



Die Entspanntheit trotz aller Betriebsamkeit hat natürlich einen Grund: Es ist nicht das erste Mal, dass das Appletree aufgebaut wird. Und die Bühnen wurden sowieso erst am Montag angeliefert – wie soll es also schneller gehen? „Das sind alles Profis. Die wissen, wann die Bühnen stehen müssen“, erklärt Canehl beim Rundgang über das Festivalgelände, das ab Donnerstag von 6 000 Musikfans bevölkert wird. Und das dann wieder jene Atmosphäre verströmen soll, für die die Veranstaltung seit Jahren geliebt wird. Unter bunt angestrahlten Bäumen drei Tage lang tanzen und feiern, nachts nebenan auf der Wiese campen oder einfach weiter feiern, bis es nicht mehr geht – das ist Appletree.

Während der Übertragungswagen des „Deutschlandfunk“, der alle Musik-Acts, die auf der Hauptbühne geboten werden, via Radio sendet, schon Position bezogen hat und einsatzfähig wirkt, wird das Spiegel-Palais noch eingeräumt. Im Hintergrund taucht am Horizont bereits eine erste Besucherin auf. Rucksack auf dem Rücken, ein Lächeln der Vorfreude im Gesicht.

Offiziell öffnet der Campingplatz am Donnerstag um 10 Uhr, das Festival-Gelände wird fünf Stunden später freigegeben. Dann geht es auch schon los mit dem Programm, das quasi nonstop Musikgenuss bietet. Wer sich wirklich alles geben will, was die Veranstalter anbieten, muss mit sehr, sehr wenig Schlaf auskommen. Denn zwischen Ende der After-Show-Partys, die erstmals auf der tiefer im Wäldchen auf Lüdersbusch verborgenen Bühne „Tiefes Holz“ stattfinden, und dem ersten Guten-Morgen-Angebot liegen nicht mal fünf Stunden.