„Appletree“: Die „Bimmelbahn“ ist auch dabei

Von: Sven Reckmann

Es kann losgehen: Am Donnerstag startet auf Lüdersbusch das Appletree Garden Festival – 22 Jahre, nachdem erstmals unter Apfelbäumen gefeiert wurde. Archi © Archiv/Ripking

Nach drei Jahren steigt in Diepholz wieder das „Appletree Garden Festival“. Die Veranstalter kündigen eine zusätzliche Bühne und ein neues Bezahlsystem an.

Diepholz – Eine neue Bühne, ein neues Bezahlsystem und jede Menge „frischer“ Bands – aber eines soll bestehen bleiben: Die familiäre Atmosphäre des „Appletree Garden Festivals“ auf Lüdersbusch soll auch mehr als zwei Jahrzehnte nach dessen Gründung unter Apfelbäumen keinen Schaden nehmen. Die knapp 6 000 Tickets sind schon lange verkauft, und mehr Besucher soll es auch nicht geben, um den Charakter des Festivals nicht zu zerstören.

Mittlerweile ist es drei Jahre her, dass das letzte Festival auf Lüdersbusch in Diepholz stattfinden konnte, Corona lässt grüßen. Jetzt ist es doch soweit: Das „Appletree“ feiert vom 4. bis 6. August – Donnerstag bis Samstag – seine 20. Auflage. „Voller Vorfreude und mit der gesammelten Energie aus drei Jahren ohne Festival“, wie Lisa Canehl, Sprecherin der Veranstalter, unterstreicht.

Mit rund 60 Programmpunkten verspricht das 20. „Appletree Garden“ Bands der ersten Stunde, internationale Headliner, spannende Neuentdeckungen, interaktive Workshops und ein vielseitiges Rahmenprogramm. Zu den bereits bestehenden drei Bühnen wird das Festivalgelände in diesem Jahr um die neue Bühne „Tiefes Holz“ erweitert, auf der nachmittags Zirkus- und Zaubershows zu sehen sind und anschließend bis spät in die Nacht getanzt wird.

Als Headliner sind in diesem Jahr „Metronomy“ aus England bestätigt, die bereits 2011 für Begeisterung unter den Indie-Fans gesorgt hatten. Außerdem spielen auf den großen Bühnen der Songwriter „Faber“ aus der Schweiz, die türkisch-niederländische Psych-Folk-Band „Altin Gün“, Soul-Sänger Curtis Harding aus den USA, die israelische Musikerin Noga Erez, die ukrainische Rapperin alyona alyona oder der isländische Sänger Dai Freyr.

Auch abseits der Musik gibt es Dinge zu entdecken: Zum Beispiel das Zauber-Duo „Siegfried & Joy“, das vor sechs Jahren seinen ersten Auftritt auf dem Appletree Garden hatte und als Deutsche Meister inzwischen internationale Erfolge feiert. Außerdem wird Alice Hasters aus ihrem Buch „Was weiße Menschen über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten“ lesen. Das vollständige Programm ist unter appletreegarden.de/programm einzusehen.

Auch ein buntes Mitmach-Programm soll für Spaß und Interaktion sorgen, wie die Veranstalter mitteilten: Eine Planwagenfahrt soll den Festivalbesuchern die Idylle der Region näherbringen, während sich bei verschiedenen Workshops mit Yoga, Swing Dance, Rave Aerobic für den Tanz am Abend „aufgewärmt“ werden kann. Barista-Workshops und Teezeremonien von regionalen Anbietern runden das Angebot ab.

Wieder mit dabei auch die „Bimmelbahn“, die Jan-Spieker-Bahn aus Barnstorf, die Festivalbesucher zum Diepholzer Freibad bringt.

Erstmals in diesem Jahr setzten die Veranstalter auf ein Cashless-System, das heißt: bargeldloses Bezahlen. Am Einlass erhalten die Besucher gegen Vorlage ihres Tickets ein Festivalbändchen, das mit einem Chip ausgestattet ist. An jeder Theke, an jedem Essensstand und an den Duschen ist ausschließlich die Bezahlung mit dem Festivalbändchen möglich. Das Guthaben kann vorab oder an einer der Stationen auf dem Festivalgelände aufgeladen werden.

Anders als bei vielen anderen Festivals, die in diesem Jahr mit einem erheblichen Einbruch der Kartenverkäufe zu kämpfen haben, sind die knapp 6 000 Tickets für das Appletree Garden bereits seit April ausverkauft. Organisiert wird das Festival auch 2022 zusammen mit rund 400 Ehrenamtlichen vom Verein zur Förderung der Jugendkultur.

Nachdem der zweimalige Ausfall die psychische und finanzielle Ausdauer des ehrenamtlich organisierten Festivals stark strapaziert habe, freuen sich die Veranstalter nun, die Hindernisse der vergangenen Jahre hinter sich zu lassen und nach vorn zu schauen.

Helfer gesucht: Fürs Aufräumen nach dem Fest suchen die Veranstalter noch helfende Hände. Angesprochen sind Vereine und Organisationen aus Diepholz und Umgebung, die Lust haben, mit anzupacken und sich damit die Vereinskasse etwas aufzubessern.

Einsatz ist ab Sonntagnachmittag. Interessierte können sich bei Laura Hoth melden, die für das Gelände zuständig ist, unter laura@appletreegarden.de.