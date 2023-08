Appletree Garden Festival: Veranstalter und Besucher trotzen am ersten Tag allen Widrigkeiten

Von: Jannick Ripking

Direkt am ersten Tag des Appletree Garden Festivals füllte sich der Bereich vor der großen Hauptbühne schnell. Die Besucher feierten ausgelassen und fröhlich. © Jannick Ripking

Das Appletree Garden Festival in Diepholz ist gestartet. Und wer hätte das on Vorfeld erwartet? Die komplette Anreise verlief nahezu reibungslos. Veranstalter und Besucher sind zufrieden. Festival-Chef David Binnewies meint: „Die Laune ist jetzt doppelt euphorisch.“

Diepholz – Lob von allen Seiten für die Macher des Appletree Garden Festivals in Diepholz: Alle entspannt, Besucher glücklich, Veranstalter glücklich. Wer hätte das gedacht, nachdem die Organisatoren am Vortag noch umplanen mussten, weil die vorgesehenen Parkplätze gesperrt wurden? Bei der Anreise lief am ersten Tag des Appletree-Festivals dennoch alles nahezu reibungslos. Das war der besonders guten Kommunikation seitens der Veranstalter zu verdanken, betonen einige der rund 5 500 Besucher.

Gegen 9 Uhr trudelten die ersten Gäste mit Auto auf dem Diepholzer Marktplatz ein, den die Appletree-Macher kurzerhand in Absprache mit der Stadt Diepholz zum Hauptparkplatz des Festivals umfunktioniert hatten. Helfer wiesen die Fahrzeuge nach und nach ein und sorgten dafür, dass der verfügbare Raum möglichst platzsparend genutzt wurde. Gegen 11.30 Uhr standen dort rund 120 Autos und es war noch sehr viel frei. Am Abend war der Marktplatz mit etwa 500 Autos zu gut zwei Dritteln gefüllt.

Rund 500 Autos stehen aktuell auf dem zum Parkplatz umfunktionierten Diepholzer Marktplatz. © Jannick Ripking

Drei Shuttlebusse und die Jan-Spieker-Bahn pendelten bis zum frühen Abend zwischen dem hergerichteten Parkplatz und dem Famila-Parkplatz. Dort stiegen die Besucher aus, um die letzten Meter zu Fuß zum Festivalgelände zurückzulegen. Andreas Pörschke lenkte dabei seinen Doppeldeckerbus. Unterstützung erhielt er dabei vom ehemaligen Fahrlehrer Mario König. Das Busunternehmen Rittmeyer Reisen stellte zwei weitere Busse. Sowohl Inhaber Bernd Rittmeyer als auch Andreas Pörschke waren im Vorfeld informiert und konnten demnach schnell reagierten. Beide lobten die Kommunikation mit den Festival-Organisatoren. „Die Absprache lief einwandfrei“, sagte Bernd Rittmeyer.

Etwas hektischer ging es am Vormittag auf dem Caravan-Campingplatz zu, der wegen des Regens der Vortage etwas kleiner ausfiel als die Jahre zuvor. Dort wiesen Helfer die ankommenden Fahrzeuge ein. Mittendrin: Appletree-Chef David Binnewies. Ausgestattet mit einem Funkgerät ruderte er mit den Armen, um die Camper zu ihren Plätzen zu lotsen. „Fahren, immer weiter fahren“, rief er den Fahrer zu. „Das ist die wichtigste Info: nicht anhalten“, kommentierte er. „Jedes Auto ist von Neuem spannend.“ Wer mit Schwung über den matschigen Platz fuhr, kam durch, wer zu zögerlich war, blieb stecken. Dafür standen Trecker bereit, die die relativ wenigen Fahrzeuge, die sich festfuhren, aus dem Schlamm und Matsch zogen.

Trecker zieht Camper: Wer auf dem Caravan-Platz stecken blieb, musste nicht lange auf Hilfe warten. © Jannick Ripking

Dass die sich die allgemeine Situation am Anreisetag entspannt darstellte, lag sicherlich auch ein Stück weit am Wetter. Bis auf ein paar kurze Regenschauer am Mittag, Nachmittag und Abend blieb es bis Redaktionsschluss trocken, zeitweise war es sogar sonnig. „Da haben wir wirklich Glück“, meinte David Binnewies. „Angesichts der Prognosen ist das Wetter heute doch toll.“ Daraus ergebe sich, dass die Laune der Besucher „doppelt euphorisch“ sei. „Ich habe das Gefühl, es gibt keine Beschwerden“, sagte Binnewies durchaus erleichtert.

Lediglich der Einlass habe sich wegen der veränderten Parksituation leicht verzögert, berichtete der Appletree-Chef. „Aber es geht ja kontinuierlich voran“, sagte er am Mittag, als ein Gros der Festival-Gäste in Richtung Zeltgelände marschierte. Er sprach seinen Dank an die verständnisvollen Besucher aus: „Die Leute sind total entspannt.“

Die Festivalgänger lobten insbesondere die Kommunikation der Veranstalter und zahlten das mit guter Laune zurück. „Die Organisatoren geben sich echt Mühe“, meinte Laura Kramer aus Hannover. „Sie haben die Infos zur Parkplatzsituation auf all ihren Kanälen super gestreut. Und für das Wetter können sie ja sowieso nichts“, ergänzte sie verständnisvoll.

Per Shuttle-Bus zum Appletree: Viele Besucher, die mit Auto anreisten, kamen zum Marktplatz, um von dort zum Festival-Gelände auf Lüdersbusch gebracht zu werden. © Jannick Ripking

Viele Besucher schlugen in die gleiche Kerbe. „Es ist alles den Umständen entsprechend gut geregelt“, sagte Younes Kharoub. Er reiste mit Freunden aus Köln an und parkte mit dem Auto auf dem Marktplatz. „Ein paar von uns fahren mit dem Bus weiter zum Festival. Die anderen gehen zu Fuß und bringen das Gepäck schon zum Gelände“, erklärte er.

Manche fuhren direkt zum Famila-Parkplatz, um ihr Auto dort erst einmal auszuladen. So machte es auch eine Neuner-Gruppe aus Berlin. „Aber wir haben Glück“, verriet Marlene Rothkirch. „Zufälligerweise kommt der Partner einer Freundin aus Sankt Hülfe. Wir haben unsere Autos hier ausgeladen und können sie dort abstellen.“ Die Gruppe habe sich durch die Anreise zwar gestresst gefühlt, „aber es ist positiver Stress“, versicherte Marlenes Cousin Johannes Rothkirch. „Wir wollen halt die besten Zeltplätze ergattern.“

Für den musikalischen Auftakt sorgte indes am Nachmittag die Band „Blumengarten“ auf der Hauptbühne. Es folgten „Fuffifufzich“ und „Blond“. Später am Abend standen unter anderem noch die Auftritte von „Bilderbuch“, „Nu Genea“ und „Porridge Radio“ auf dem Programm. Heute geht es weiter mit zum Beispiel „Betterov“, „strongboi“ oder „Nation of Language“.