Appletree für Diepholz „wirtschaftlich ein relevanter Faktor“

Von: Carsten Sander

Florian Marré: Das Appletree bringt Geld und Abwechslung in die Stadt © Privat

Durch das Appletree kommt Geld in die Stadt, nach außen ist es ein echter Werbeträger und Abwechslung bietet es in Diepholz auch - das sind drei gute Gründe für Bürgermeister Florian Marré, das Festival mögen zu müssen.

Diepholz – Dass 6 000 Festival-Besucher Geld in die Stadt bringen, ist klar. Welche Summen genau die Fans des am Samstag zu Ende gehenden Appletree in Diepholz lassen und wie sehr der Handel von dem dreitägigen Event profitiert, ist allerdings noch nie ermittelt worden. Eine Erhebung, bestätigt Bürgermeister Florian Marré auf Nachfrage, sei bislang nicht durchgeführt worden. So muss er sich auf sein Gefühl verlassen. Und das sagt ihm, dass es „nicht unerheblich“ ist, was die Appletree-Fans an Einnahmen in die Kassen der Geschäfte spülen: „Das Festival ist wirtschaftlich ein relevanter Faktor.“

Aber wie gesagt: Er kann nur schätzen. Und macht es auch. „Im Schnitt 20 Euro“ lasse jeder Besucher garantiert in der Stadt, meint der Bürgermeister. Für einen Kaffee to go, für Brötchen, Tütensuppen, Getränke, im Restaurant oder der Eisdiele, vielleicht auch mal für einen warmen Pulli oder – wie vor Jahren geschehen – für Gummistiefel. Marré: „Damals waren in der ganzen Stadt die Gummistiefel ausverkauft – und das, obwohl die Händler wegen entsprechender Wetterprognosen sogar vorsorglich welche extra bestellt hatten.“ Regen bringt Segen, mag da gelten.

Aber zurück zur Schätzung: 20 Euro pro Person – das wären 120 000 Euro, die in den Geschäften bleiben. Und wahrscheinlich seien es sogar noch mehr, denkt Marré, der auch Pro-Kopf-Ausgaben von 30 Euro und mehr für möglich hält – „ich gehe sogar davon aus“.

Doch die Geschäfte in den Geschäften sind nur ein Grund, weshalb Marré in seiner Funktion als Bürgermeister ein großer Appletree-Fan ist. Er zählt neben den wirtschaftlichen Aspekten auch den Werbewert durch das Festival für die Stadt auf. „Wenn man früher gesagt hat, dass man aus Diepholz kommt, hat vielleicht der eine oder andere das Flugplatzrennen gekannt. Heute sagen die Menschen: ,Diepholz? Da ist doch dieses Festival‘.“ Punkt drei, weshalb das Appletree gut ist für Diepholz: „Es ist mal etwas anderes, es bringt Abwechslung in die Stadt.“

Deshalb wird das Appletree laut Marré von der Stadt auch gehegt und gepflegt. Das stadteigene Gelände auf Lüdersbusch ist pachtfrei, „das ist eine partnerschaftliche Vereinbarung, da nehmen wir kein Geld“. Und Hilfe werde immer gewährt: „Wenn wir gebraucht werden, sind wir da.“

Enger als bisher – zum Beispiel durch weitere Aktionen in der Innenstadt – möchte der Bürgermeister das Festival und das Stadtleben allerdings nicht miteinander verzahnen. Die Bimmelbahn zum Freibad mit kostenlosem Eintritt ist zwar alle Jahre wieder ein Hit, „aber als Stadt wollen wir uns nicht zu sehr reindrängen, das Appletree ist schließlich keine städtische Veranstaltung.“ Dennoch eine, die Diepholz glänzen lässt. Auch weil das ganze Festival von Freundlichkeit geprägt sei, so Marré: „Ich freue mich einfach, die ganzen fröhlichen Gesichter zu sehen.“