Dr.-Kinghorst-Schule in Diepholz: „Namenswechsel scheint unausweichlich“

Von: Anke Seidel

Teilen

Möglicherweise steht bei der Dr.-Kinghorst-Schule an der Hindenburgstraße bald ein Namenswechsel an. © Reckmann

Die Leitung der Dr.-Kinghorst-Schule in Diepholz hat einen Antrag an den Landkreis gestellt. Die Schule soll künftig „Menkeschule“ heißen.

Diepholz – Die Dr.-Kinghorst-Schule soll einen neuen Namen erhalten – und künftig als „Menkeschule – Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache“ firmieren. Diesen Antrag hat die Schulleitung an den Fachdienst Bildung des Landkreises Diepholz gestellt. Grundsätzlich hat der entscheidungsbefugte Kreisschulausschuss dagegen nichts einzuwenden, ergaben die Beratungen am Dienstag unter der Leitung von Elke Oelmann (Grüne) in der Von-Sanden-Oberschule in Lemförde. Aber auf Hinweis von Ulrich Helms (FWG) soll zunächst die Promotion des neuen Namensgebers aus dem Jahr 1941 auf historisch brisante Aussagen überprüft werden.

Der Namensgeber Werner Menke war 1907 in Diepholz geboren worden und als Musikwissenschaftler vor allem wegen seiner Forschung über Georg Philipp Telemann bekannt. Er schuf die Grundlage des Telemann-Vokalwerke-Verzeichnisses, lässt die Schulleitung in ihrem Antrag wissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe Werner Menke als Gymnasial- und Musiklehrer sowie als Solotrompeter und Gesangsinterpret gearbeitet. Er wurde 1993 mit dem Georg-Philipp-Telemann-Preis von Magdeburg geehrt. Menke starb kurze Zeit später in Mühlheim (Baden).

„Der Wunsch zur Namensänderung lässt sich damit begründen, dass zum einen der Förderschwerpunkt Lernen dieses Schuljahr mit unserer letzten Klasse 10 ausläuft und ab dem folgenden Schuljahr 2022/23 nicht mehr angeboten wird“, so die Schulleitung in ihrem Antrag.

Zum anderen sei der bestehende Name in der Bevölkerung mittlerweile mit Vorurteilen belastet, wobei nicht der Name selbst im Fokus stehe: „Wilhelm Kinghorst war als Schulleiter der Graf-Friedrich-Schule als Heimatforscher und Buchautor bekannt und hat zum Erhalt der geschichtlichen Entwicklung von Diepholz einen wesentlichen Beitrag geleistet.“ Der Name hat sich nach Meinung der Schulleitung über die Jahrzehnte „verbraucht“. Ihr Argument: „Dies ist vergleichbar mit dem Begriffswechsel von der ,Sonderschule’ zur ,Förderschule’. Da auch hier erstgenannter Begriff mit der Zeit fast nur noch mit negativen Attributen behaftet war, hat sich der Begriff der Förderschule durchgesetzt.“

Damit die Eltern möglichst sachlich und unvoreingenommen entscheiden könnten, welcher Lernort für ihr Kind der beste sei, „scheint für uns der Namenswechsel unausweichlich“.

Dr. Wilhelm Kinghorst Wilhelm Kinghorst wurde am 31. Dezember 1877 in Diepholz als Sohn des Lohgerbermeisters Carl Friedrich Wilhelm Kinghorst geboren. Er besuchte von 1888 bis 1892 die gehobene Abteilung der Volksschule, ab 1893 die Diepholzer Präparande. 1895 verließ Kinghorst seine Heimatstadt, um das Königliche Seminar in Verden zu besuchen. Nach mehreren Stationen der Lehrerausbildung begann er im Alter von 32 Jahren ein philosophisches Studium an der Universität in Münster. 1912 promovierte er zum Thema „Die Grafschaft Diepholz zur Zeit des Übergangs an das Haus Braunschweig-Lüneburg“ und erwarb die Lehrbefähigung in Deutsch, Geschichte, Propädeutik und Religion. Am 14. April 1931 übernahm Kinghorst, nachdem er an mehreren westfälischen Schulen Erfahrungen gesammelt hatte, die Leitung der Diepholzer Aufbauschule (später GFS). Zu seinen größten Herausforderungen gehörte sicherlich, „seine“ Schule durch die schwierige NS-Zeit zu bringen. Der NSDAP stand er distanziert gegenüber, weshalb er sich 1942 in den vorzeitigen Ruhestand versetzen ließ. Kinghorst engagierte sich als Heimatforscher und Buchautor.