Ansprechpartner für über 4 000 Beschäftigte

Diepholz - Von Jannick Ripking. Mit einem fröhlichen und standesgemäßen „Moin, Moin“ begrüßte die Wahlhamburgerin Lorena Kujawa - de la Cruz die über 100 Zuhörer in der Mensa der Graf-Friedrich-Schule (GFS).

2006 machte die gebürtige Diepholzerin dort ihr Abitur. Jetzt kehrte sie an ihre alte Bildungsstätte zurück, um im Rahmen des Projektes „Von der Schule in die Welt“ von ihrem beruflichen Werdegang zu berichten. Heute ist sie persönliche Referentin des Direktors für Patienten- und Pflegemanagement am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und im Personalvorstand.

Nach dem Schulabschluss hat sie schnell gemerkt: „Studieren ist nichts für mich, ich habe nie gelernt zu lernen. Mein Abi habe ich mit Ach und Krach bestanden.“ Also entschied sie sich für eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ein Praktikum im Diepholzer Krankenhaus sei damals der Türöffner gewesen: „Ich habe gemerkt, dass das voll mein Ding ist.“

Ihre Ausbildung machte sie am UKE in Hamburg. Manfred Redetzky, heutiger Projektkoordinator von „Von der Schule in die Welt“ und gleichzeitig ihr Patenonkel, habe ihr damals geraten, Diepholz zu verlassen. „Nur wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe, komme ich weiter“, sagt de la Cruz heute zu diesem Schritt. Das Tolle an einer Ausbildung sei, dass man das Gelernte sofort in der Praxis anwenden könne. „Ich war schon immer ein praktischer Typ“, erinnert sie sich.

Nachdem sie ihr Examen in der Tasche hatte, arbeitete sie zwei Jahre als Krankenpflegerin auf einer Herzintensivstation. „Dort bin ich manchmal echt an meine Grenzen gestoßen, aber das Wichtigste ist, dass ich immer Spaß hatte“, berichtet sie. In dieser Zeit habe sie gemerkt, dass sie intensiver mitbestimmen und ihren Horizont erweitern wollte: „Ich brauchte neuen Input.“

Deswegen schlug sie – mit leichter Verzögerung – doch noch den akademischen Weg ein. Sie entschied sich für den Studiengang Internationales Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Hochschule Bremen. Dort lernte sie, sich und andere zu organisieren. „Das liegt mir einfach“, sagt die Referentin. „In dieser Zeit konnte ich auch für ein halbes Jahr in San Diego studieren“, freut sie sich. Das habe sie nicht nur fachlich, sondern auch menschlich weitergebracht. 2015 machte sie ihren Bachelor.

Danach ging es für Lorena Kujawa - de la Cruz zurück an das UKE in Hamburg, wo sie zwei Jahre lang als Projektmanagerin arbeitete. Das war ihr allerdings nicht genug, und sie liebäugelte mit einem Masterstudium: „Ich wollte noch mehr lernen.“ Zeitgleich erhielt sie das Angebot, als persönliche Referentin von Joachim Prölß, dem Direktor für Patienten- und Pflegemanagement des UKE, zu arbeiten. Die Konsequenz aus dieser Konstellation: Beruf und Studium müssen parallel laufen. Ihr Masterstudium in Organisationsentwicklung begann sie per Fernstudium an der Technischen Universität Kaiserslautern. Erst kürzlich schloss sie das Studium mit der bestandenen Masterarbeit ab.

„In meinem Beruf stehe ich in der zweiten Reihe“, beschreibt sie ihre Tätigkeiten als persönliche Referentin. Als Schnittstelle zwischen der Praxis und den Verantwortungsträgern ist sie unter anderem Ansprechpartner für mehr als 4 000 Beschäftigte am UKE. „Es macht mir immer Spaß, meine Tätigkeiten sind kunterbunt“, freut sie sich.

Neben der Konzeption von Entscheidungsvorlagen und der Organisation der Beschäftigten, „geht es in meinem Beruf ganz viel um gesetzliche Verordnungen“. „Ich würde meinen Weg wieder so gehen, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte“, blickt sie auf ihren Werdegang zurück.

In ihrem Vortrag ging de la Cruz auch auf die Zukunft des Pflegeberufs ein. Anhand von Beispielen zeigte sie Probleme, aber auch Chancen dieses Berufsfeldes auf. „In Deutschland gibt es einen Fachkräftemangel, und das Problem lässt sich auch nicht so einfach beseitigen“, stellte sie klar. Aber viele Dinge müsse man immer kritisch hinterfragen und auch relativieren. So sei das Gehalt einer Pflegekraft – wie es häufig vermittelt wird – gar nicht niedrig: „Pflegerinnen und Pfleger verdienen schon in der Ausbildung nicht schlecht.“

Sie bedauert aber im Besonderen, „dass heute nur noch über das Schlechte des Berufs geredet wird, aber nie über das Schöne“. „Wenn Pflegekräfte jammern, dann geht es nie um den Patienten“, weiß sie. Es gehe immer um die Rahmenbedingungen wie zum Beispiel zu hohe Arbeitsbelastung. „Wir sollten aber nicht immer jammern, sondern auch etwas gegen die Missstände tun“, so das Fazit von Lorena Kujawa - de la Cruz.

Der Graf-Friedrich-Schule (GFS) liegt die Pflege der Beziehung zu ehemaligen Schülern sehr am Herzen. In der Veranstaltungsreihe „Von der Schule in die Welt“ stellen ehemalige Schüler ihre besonderen Lebenswege vor. „Wir haben zumindest einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass diese Menschen jetzt dort sind, wo sie sind“, freut sich Projektkoordinator Manfred Redetzky. „Das Projekt zeigt deutlich, dass die GFS mehr als eine Bildungsstätte ist“, so die stellvertretende Schulleiterin Julia Wilcken. Redetzky verspricht: „Ich habe noch viele ehemalige Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Weg eingeschlagen haben, in der Pipeline.“