Tiere zum Streicheln beim Viehmarkt des Diepholzer Großmarktes

Diepholz - Von René Schütte. Vor allem den kleinen Besuchern bereitete der Viehmarkt beim 638. Diepholzer Großmarkt viele strahlende Gesichter: Sie durften Ponys, Alpakas, Kaninchen und weitere Tiere streicheln. Neben den gewerblichen Verkäufern von Klein- und Federvieh, die sich durchaus mehr Zulauf von Erwachsenen gewünscht hätten, war der Streichelzoo der Hauptanlaufpunkt des Viehmarktes – abgesehen von den Bierständen.

„Es ist jedes Jahr eine große Überraschung für die Kinder“, erklärte Anne Denkers, Erzieherin der Diepholzer Kindertagesstätte am Lappenberg. Die Freude der Jungen und Mädchen war offensichtlich, da die Kleinen sofort an die Gehege der ausgestellten Tiere eilten, die zum Streicheln da waren.

Udo Koch aus Petershagen war wieder mit seinem Streichelzoo auf dem Viehmarkt vertreten. „Es ist schön, dass die Kinder der Schulen und Kindergärten hierher kommen“, erklärte „Esel-Udo“. Seit 20 Jahren stelle er Schafe, Ziegen, Alpakas und weitere Tiere in seinen mitgebrachten Freigehegen aus. Hierbei achte er aber in erster Linie auf das Wohl der Tiere. „Ruhezonen für die Tiere sind unglaublich wichtig“, erläuterte der Westfale. Daher durften die Besucher des Viehmarktes auch nicht in die Gehege hinein, sondern nur von außen streicheln.

Eröffnung des Diepholzer Großmarkts am Donnerstag © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen © Eberhard Jansen

Verkauft werden die von ihm mitgebrachten Vierbeiner nicht. Sie sollen als Attraktion für die kleinen Gäste des Viehmarktes dienen. Bei insgesamt 64 Einsätzen in diesem Jahr freute sich Udo Koch auf den Diepholzer Markt: „Ich komme gerne hierher“. Der doch relativ kurze Anfahrtsweg gewöhne auch die jungen Tiere an die Fahrt mit dem Bulli. Die Ausstellungsfläche am Marktplatz in der Nähe des Heldenhains ist auch für ältere Menschen mit Rollator begehbar, betonte er.

Der Organisator des Viehmarktes, Daniel Hempe, freute sich auch über die vielen Schulklassen und Kita-Gruppen, die den Weg zum Viehmarkt gefunden haben. „Die Kinder haben riesigen Spaß“, so der Wagenfelder.

Trotzdem sei es schade, dass sich nur wenige erwachsene Besucher die Tiere der Aussteller angucken. Auf vielen anderen Viehmärkten werde erst noch eine Runde bei den Ausstellern gedreht, bevor es an die Bierbude ginge. In Diepholz oftmals nicht. Daniel Hempe appelliert an die Besucher der nächsten Jahre: „Das müssen wir versuchen zu ändern.“

Diepholzer Großmarkt am Freitag © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann © Heinfried Husmann

Der Viertklässlerin Alicia Förster aus der Grundschule an der Hindenburgstraße gefielen vor allem die Ponys: „Am liebsten würde ich eins mitnehmen, darf ich aber leider nicht“.

Trotz des relativ niedrigem Besucheraufkommens verkauften einige der fünf Händler doch das ein oder andere Huhn und Kaninchen. „So gut wie alles an Rassegeflügel wird bei uns angeboten“, erklärte Daniel Hempe.

Händler aus Bramsche, Petershagen, Hille, Georgsmarienhütte und Wagenfeld hatten ihre Stände auf dem Viehmarktgelände aufgebaut. Der Bramscher Händler Mark Berger berichtete, dass der Aufwand für einen Verkäufer recht groß sei. „Die Tiere müssen in der Nacht eingefangen und verladen werden“, erläuterte der Aussteller aus dem Osnabrücker Land. Deshalb sei es schade, dass der Viehmarkt beim Diepholzer Großmarkt nur wenig Zulauf bekommt. Zusätzlich kamen auf die Händler noch weitere Probleme in Gestalt des Wetters zu. Wegen des starken Windes mussten sie einige Zelte zusätzlich sichern.

Für den gesamten Großmarkt war das Wetter am Freitag nur zeitweilig ein Problem. Am Nachmittag kam die Sonne zum Vorschein und es herrschte viel Betrieb an Ständen und in den Zelten.