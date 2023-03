Angst vor dem Öl-Heizungsverbot ‒ Abgeordnete warnen vor Brechstange

Von: Anke Seidel

Die Feineinstellung ist schon jetzt wichtig für das Klima: Das Bedienelement einer Heizung will fachlich gut betreut sein. © Imago / Petra Schneider-Schmelz

Besorgte Bürger wollen ihre Heizungsanlagen aus Angst vor einem Verbot jetzt erneuern. Davon berichtet Heizungsbaumeisterin Tanja von Engeln.

Landkreis Diepholz – Frust, Verunsicherung und Ratlosigkeit hat das angekündigte Verbot für Gas- und Ölheizungen bei vielen Bürgern ausgelöst. Was tun, wenn ab dem kommenden Jahr der Einbau dieser Heizungen verboten sein sollte? Wie eine klimaneutrale Alternative finanzieren? Tanja von Engeln, Installateur-, Heizungsbau- und Elektromeisterin sowie Inhaberin des Betriebs Haustechnik Wilfried Meier in Martfeld, kennt solche Fragen.

Bürgerinnen und Bürger fürchten, auf sie zukommende Kosten nicht zahlen zu können

„Bei uns melden sich täglich besorgte und verunsicherte Kunden, sie haben Angst“, berichtet Tanja von Engeln. „Einige wollen noch schnell ältere Gasheizungen erneuern, teilweise auch Geräte, die noch einige Jahre laufen könnten. Sie haben Angst, dass sie die dann folgende Technik nicht bezahlen können und dass es dann auch nicht reicht, die Heizung zu erneuern, sondern dass dann auch das Dach oder andere Teile des Gebäudes erneuert oder gedämmt werden müssen.“

Was rät die Heizungsbaumeisterin ihren Kunden? „Eigentlich rate ich im Moment genau das, was ich immer rate: Abwarten und ruhig bleiben, besonnene Entscheidungen treffen. Nachhaltigkeit sollte auch weiterhin im Fokus stehen, finde ich.“ Im Neubau stelle sich die Frage nach der Gasheizung nicht, „da ist die Wärmepumpe richtig am Platz“. Aber ihre Kunden bräuchten individuelle Lösungen: „Wir schauen uns jede Anlage an und versuchen, sowohl für die Umwelt als auch für den Kunden das Richtige zu finden für sein Haus, seinen Bedarf und seine finanziellen Möglichkeiten. Das darf man doch nicht außer Acht lassen.“

Wechsel auf klimafreundliche Heizung ‒ Was wollen die Experten? Klimafreundliche Heizung statt Gas oder Öl: Wie bewerten Fachleute diesen Wechsel per Verbot? Tanja von Engeln, Heizungsbaumeisterin aus Martfeld: „Ich wünsche mir nicht die eine Heizung, sondern eine Heizung für die jeweilige Lebenssituation.“ Eine Etagenwohnung in Berlin müsse etwas anderes bieten als eine Heizung für einen Resthof in Diepholz – und eine Heizungsanlage für zwei Personen wiederum etwas anderes als eine für ein Haus mit mehreren Generationen unter einem Dach.

Vor allem die Nachhaltigkeit liegt der 47-Jährigen am Herzen: „Nur so können wir Ressourcen sparen und einen Klimabeitrag leisten – nicht nur mit einem Brennstoff, wir sollten uns breiter aufstellen.“

Sie ist überzeugt: „Wir müssen weg von der einen Lösung für alle. Wir müssen hin zu dem Besten für jeden Einzelnen!“ Handwerk, Industrie und Versorger könnten das leisten. Deshalb bittet sie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: „Bitte geben Sie den kompetenten Menschen diese Möglichkeit!“ Ohne Verbote, sondern mit passenden Werkzeugen müsse die bestmögliche Lösung erreicht werden. Dann leiste ganz sicher jeder seinen Beitrag für das Klima. sdl



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig verweist darauf, welche enorme Belastung auf Geringverdiener und Rentner durch einen verordneten Heizungstausch zukommen könnte: „80 Prozent der Rentner haben eine gesetzliche Rente von 800 bis 1200 Euro.“ Für sie sei das Gasheizungsverbot eine absolute Hiobsbotschaft. Das ganze Thema sei „sehr, sehr unglücklich kommuniziert“ worden und „wird ad hoc nicht leistbar sein“. Der geplante Wechsel zu klimaneutralen Heizungen müsse technologisch ausgereift, für alle Bürger finanzierbar sein und zeitlich vernünftig gestreckt werden, so Axel Knoerig. Vor allem müsse die Fachwelt – sprich Handwerksbetriebe, Innungen und Handwerkskammern – unbedingt einbezogen werden.

CDU-Mittelstandsvereinigung äußert Entsetzen über die Pläne

SPD-Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck formuliert es so: „Es geht nicht mit der Brechstange!“ Auf keinen Fall dürfe in der Bevölkerung Angst geschürt werden. Sie verweist auf den Strombedarf von Wärmepumpen, der in manchen Wohnvierteln und in manchen älteren Häusern gar nicht in der benötigten Form fließen könne – was brandgefährlich sein könnte. Deshalb seien noch viele Voraussetzungen zu klären: „Es muss umsetzbar sein.“

Bereits vergangene Woche äußerte die MIT als Mittelstandsvereinigung der CDU Entsetzen über die Pläne. Heide Bergbauer-Hörig, Vorsitzende des MIT-Kreisverbands Diepholz: „Die Ampel hat komplett den Bezug zur Realität verloren. Nach dem Verbrenner-Aus will man uns die Heizungen verbieten. Der grüne Verbots-Wahn reicht jetzt direkt bis in unsere Häuser. Mit diesem Gesetzentwurf erreicht der grüne Kampf gegen das Eigenheim die nächste Stufe. Vor allem im ländlichen Raum, wo der Anschluss an die Fernwärme nicht selbstverständlich ist, werden massive Probleme auf uns zukommen.“

Glosse: Wärmeflasche umarmen „Geht nicht? Gibt’s nicht!“ So lautet einer der eindringlichsten Werbespots in der heutigen Konsumgesellschaft. Was immer wir wollen: Heute bestellt – morgen geliefert. Auf Teufel komm raus! Alles ist wirtschaftlich ausgereizt, bis zum Letzten.

So scheint es auch auf unserem Planeten zu sein. Um 67 Prozent sind die weltweiten klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen seit 1990 gewachsen: von 22,6 Milliarden Tonnen auf 37,9 Milliarden Tonnen im Jahr 2018, ist bei www.co2online.de nachzulesen. So kann es wirklich nicht weiter gehen. Deshalb ist ein Wechsel zu klimaneutralen Heizungen unbedingt zu begrüßen.

Aber Augenmaß und Fachwissen sind dafür unverzichtbar. Ebenso demokratische Entscheidungen, die in der Regel eine Achillesferse haben: Sie dauern viel zu lange – und werden viel zu oft vom Leben selbst überholt.

Wie gut, dass wir alle schon heute am Klimaschutz drehen können: direkt an unseren Heizkörpern im Haus! Denn verzichtet man auf zwei Grad Raumtemperatur, dann fällt der Energieverbrauch um gut elf Prozent. Das haben Experten zweifelsfrei festgestellt. Was hindert uns also daran, die Wärmflasche zu umarmen?