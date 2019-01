Feuerwehr: Einfach mal danke!

Angemerkt

Von Eberhard Jansen. „Blauröcke“ überall. Die Freiwilligen Feuerwehren sind derzeit in der Zeitung verstärkt präsent. Aber nicht nur, weil sie in Diepholz und Umgebung bei ihren Jahreshauptversammlungen Bilanz ziehen und nach vorn blicken. Vor allen durch die Einsätze, über die wir berichten, wird deutlich, wie unverzichtbar das Engagement der Männer und Frauen ist, die anderen Menschen helfen, sich dabei oftmals in Gefahr begeben müssen und auch psychisch belastet sind.