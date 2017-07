Aero-Disco: Angeklagter weist Vorwurf der Tötungsabsicht zurück

Prozess nach Schüssen auf Türsteher

Ein 23-jähriger Angeklagter bestreitet vor Gericht, dass er einen Türsteher vor der Aero-Disco töten wollte.

Verden/Diepholz - Von Wiebke Bruns. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt die Absicht, jemanden zu töten“, sagte am Freitag der Angeklagte in dem Prozess um die Schüsse auf Türsteher der ehemaligen Aero-Disco in Diepholz im Januar 2017. Lediglich Angst habe er den Männern machen wollen. Seit vergangener Woche muss sich der 23-Jährige aus Diepholz wegen versuchten Mordes vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Verden verantworten.